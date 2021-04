Se siete in cerca di un cacciavite elettrico ma prediligete una soluzione professionale, allora date un'occhiata alla soluzione targata Hoto, ennesimo prodotto presentato su Xiaomi Youpin e disponibile in offerta con codice sconto su AliExpress ad un prezzo decisamente invitante.

Il cacciavite elettrico professionale Hoto da Xiaomi YouPin ed è in offerta con codice sconto

A differenza delle classiche soluzioni economiche, il cacciavite elettrico Hoto, direttamente da Xiaomi YouPin, si presenta come un dispositivo più professionale ed offre una potenza maggiore: infatti è in grado di spingersi fino ai 4 N e fino a 8 N in manuale. Ad esempio, l'ottimo Xiaomi Wiha (recensito qui) arriva ad un massimo di 1 N.

Inoltre, con la sua capiente batteria da 1500 mAh è possibile avvitare fino a 1000 volte con una sola carica. In più, nella confezione è presente un set di 12 punte in acciaio. Infine, non manca una comoda luce LED per poter visualizzare il punto su cui operare anche negli angoli più bui

Il cacciavite elettrico professionale Hoto, lanciato su Xiaomi YouPin, è disponibile anche per noi occidentali ed è in offerta con codice sconto ad un prezzo davvero accessibile. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu