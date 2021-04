L'universo Xiaomi è veramente molto ampio e pieno di soluzioni tra i vari brand partner. Ed uno di questi è 70mai, che ha lanciato il suo nuovo mini compressore elettrico, vera alternativa con prezzo più economico dello Xiaomi Mijia Air Pump.

Xiaomi 70mai Air Compressor: tutto sul nuovo mini compressore elettrico

Dal design compatto e bello da vedere, il compressore 70mai è composto da due blocchi, uno con il tasto d'accensione e la pompa da attaccare alla ruote, ai gommoni o anche ai palloni ed un altro con il barometro per capire a che pressione stiamo gonfiando i sopracitati. La pompa d'aria è contenuta tutta ed è estensibile fino a 3.5 metri, quindi potrete utilizzarla anche ad una certa distanza.

Con una ricarica di circa 30 minuti, questo mini compressore elettrico riesce a garantire una pressione di 3.5 BAR o 50 PSI per 25 minuti consecutivi. In ogni caso, è in grado di livellare anche le ruote dell'auto, così da avere un accessorio adibito nel vostro portabagagli senza dover cercare necessariamente un gommista. Il flusso d'aria rilasciato è da circa 4.5 litri/min a 40 PSI.

Il nuovo mini compressore elettrico Xiaomi 70mai Air Compressor è attualmente acquistabile sullo store di Banggood, dove grazie al codice sconto dedicato lo trovate già a 24.4€, con una piccola spesa di spedizione. A questo prezzo si rende davvero competitivo e sicuramente molto appetibile rispetto allo Xiaomi Mijia Air Pump, forse più limitato nelle funzioni.

