Xiaomi presenta il nuovo WC smart DIIIB, un concentrato di tecnologia

Dopo il letto gonfiabile pratico ed economico, sulla piattaforma di crowdfunding del brand spunta anche una nuova soluzione DIIIB, brand specializzato in sanitari e prodotti smart per la casa. Il nuovo WC DIIIB Supercharged Smart Toilet è un piccolo concentrato di tecnologia, completo e “potente”, proposto ad un prezzo lancio interessante su Xiaomi YouPin.

Xiaomi YouPin: DIIIB Supercharged Smart Toilet è il WC intelligente super tech

Il dispositivo nasce dall'esigenza di avere un getto d'acqua potente, una problematica legata agli utenti che abitano ai piani alti e alle prese con una pressione insufficiente. Il nuovo WC intelligente di Xiaomi YouPin, DIIIB Supercharged Smart Toilet, è dotato di un sistema di scarico integrato capace di generare un getto d'acqua dall'elevata potenza, in modo da ovviare al problema della pressione. Ovviamente si tratta di un dispositivo al top, con caratteristiche di tutto rispetto. Tra queste abbiamo un display LCD nella parte superiore, un copri water riscaldato, il funzionamento tramite telecomando.

Inoltre è possibile beneficiare della funzione di lavaggio e asciugatura con acqua/aria calda. Non sono presenti i comandi vocali come nel caso di un'altra soluzione a marchio DIIIB.







Il prezzo del nuovo WC smart di DIIIB su Xiaomi YouPin è di circa 294€ al cambio attuale: tuttavia si tratta di un'offerta in crowdfunding e al termine della campagna la cifra salirà a 4.499 yuan, ovvero 576€ al cambio.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu