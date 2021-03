Xiaomi, OPPO e vivo le uniche a crescere nel 2021: parola degli analisti

Non scopriamo certo oggi che la Cina sia la nazione trainante in fatto di smartphone e sembra proprio che il trittico Xiaomi, OPPO e vivo guiderà anche il 2021. Soprattutto ad ovest del globo, Huawei sembra destinata a lasciare spazio alle compagnie rivali, con una serie P50 che addirittura potremmo non vedere. Ecco quindi che la presenza dei tre pupilli della Cina si farà ancora più consistente in Europa, a discapito della crescita di tutti gli altri brand che cercano di farsi spazio. Secondo le previsioni di Strategy Analytics, saranno queste tre le uniche aziende in grado di crescere in termini di quote di mercato.

Per quanto il 2021 sarà un anno nuovamente afflitto dalle problematiche della pandemia, sono previste 1,38 miliardi di spedizioni, con una crescita del +6,5% dal 2020. A spingere le vendite saranno soprattutto gli smartphone 5G: anche se le reti non sono ancora a pieno regime, si iniziano a vedere i primi telefoni 5G anche nelle fasce più economiche. E questo rappresenterà una spinta per i consumatori a cambiare i loro “vecchi” modelli 4G.

Il mercato degli smartphone sarà sempre più in mano alla Cina

Siamo soltanto a marzo, quindi il 2021 è tutto da scrivere, ma è anche compito degli analisti prevedere dove il vento stia soffiando. E non ci vuole certo uno scienziato per capire che Xiaomi, OPPO e vivo rappresentano tre entità in costante crescita. Ci vorrà ancora tempo affinché riescono ad ambire alle primissime posizioni, ma già adesso Xiaomi siede ufficialmente al terzo posto. Se si guarda al 2020, l'annata si è conclusa con Samsung ed Apple in cima al podio, rispettivamente con 23% e 21%, mentre Huawei è velocemente scesa dal 20% del Q2 all'8% del Q4.

Prendendo le previsioni del team Strategy Analytics, la transizione fra 2020 e 2021 dovrebbe vedere Samsung ed Apple sempre in cima, ma con numeri inferiori e soprattutto senza crescita. Al contrario, sia Xiaomi che vivo dovrebbero guadagnare il 2% nelle quote globali, mentre OPPO l'1%. Da notare, poi, che il calderone rappresentato da “tutti gli altri” dovrebbe calare di ben il -6%. Di ulteriormente interessante sarà anche vedere cosa accadrà fra Xiaomi, OPPO e vivo, tre aziende diverse fra loro ma che hanno percentuali molto simili fra loro.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu