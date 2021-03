Huawei P50 potrebbe non arrivare in Europa, P50 Lite non si farà

Avete letto bene: Huawei P50 Lite dovrebbe rimanere un miraggio. È ancora presto per saperlo con certezza, ma la voce ci arriva da Teme, leaker sempre molto informato sull'argomento Huawei. Sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà che Huawei sta affrontando a seguito del ban americano, in primis la battuta d'arresto della divisione HiSilicon. Non potendo più fare affidamento su TSMC, la fornitura di Kirin 9000 si è rivelata ridotta all'osso. Ciò che ne consegue è una tiratura inferiore degli ultimi top di gamma, complice anche il minore appeal in occidente dovuto all'assenza dell'ecosistema Google.

La disponibilità di Huawei P50 potrebbe essere molto più bassa del passato

Based on this, I do not think these will come to Europe https://t.co/x7eWVls0WJ — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 8, 2021

Un rallentamento che impatterà anche sulla serie Huawei P50, solitamente fiore all'occhiello per la diffusione del brand in Asia e Occidente. E se Huawei Mate 40 Pro è stato commercializzato anche in Europa, lo stesso potrebbe non avvenire per i nuovi flagship del 2021. Secondo i rumors riportati dal leaker, l'azienda potrebbe contare su una ridotta capacità di produzione pari a soltanto 3/4 milioni di unità. Inutile da dire, il più costoso Huawei P50 Pro+ sarà il meno prodotto del lotto, anche perché probabilmente venderà meno di P50 Pro.

Yes ( and aliexpress) — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 8, 2021

Potrebbe sembrare una mossa quasi assurda, dato che l'assenza della serie Huawei P50 sarebbe un brutto colpo per l'immagine dell'azienda. Per il momento è quasi difficile da credere, ma Teme insiste nel credere che la disponibilità sarà limitata alla Cina.

And if anyone still wonders about those models.



Standard – new Lite

Pro – new standard

Pro+ – new Pro



P50 K9000E

P50 Pro/Pro+ K9000 https://t.co/UiWGM9hH9T — Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 15, 2021

Proprio in virtù di queste limitazioni, ad essere “castrata” non sarebbe soltanto la disponibilità e la diffusione, ma anche la varietà della serie Huawei P50. Sempre secondo l'insider, il modello base dovrebbe prendere il posto di Huawei P50 Lite, che verrebbe così depennato dalla lista dei prossimi smartphone. Si fa anche presente che P50 base sarebbe mosso dal Kirin 9000E, un'inedita variante inferiore del chipset high-end prodotto da TSMC. Fra l'altro, altri rumors vociferano invece che la disponibilità del Kirin 9000 sarebbe superiore a quanto finora ipotizzato.

Per tutti i rumors con immagini, specifiche e prezzi della serie P50, vi rimandiamo all'articolo dedicato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu