Negli anni abbiamo imparato a conoscere Samsung sia per i suoi top gamma, sia e soprattutto per la sua fascia media Galaxy. E quindi, dopo il roboante arrivo della gamma S21, il colosso sudcoreano ha lanciato in Italia i nuovi Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72, con specifiche tecniche niente male e prezzo inquadrato.

Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72: tutto ciò che c'è da sapere

Design e display

Se li guardiamo dalla back cover, non ci sono differenze di design tra i nuovi mid-range di Samsung, se non fosse che l'A72 ha una struttura leggermente più ampia, questo è però dovuto ad un display più ampio. L'effetto del bumper fotocamera richiama ai prodotti di fascia più alta.

Per quanto riguarda il display invece, abbiamo per gli A52 un pannello Super AMOLED da 6.5″ Full HD+ con punch-hole centrale per la selfie camera, mentre per l'A72 il display sale a 6.7″. La differenza sta però nel refresh rate, in quanto nell'A52 5G è da 120 Hz, mentre per gli altri due arriva a 90 Hz.

Hardware & Software

Uno dei punti cardine di questa nuova line up sono sicuramente le specifiche tecniche, con A52 e A72 dotati entrambi di chipset Snapdragon 720G, mentre per il Samsung Galaxy A52 5G è presente uno Snapdragon 750. Le GPU sono invece Adreno 618 e 619. Passando al lato memoria, sono tutti dotati di 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Passando al modulo batteria, abbiamo per gli A52 un modulo da 4.500 mAh, mentre per A72 è presente un modulo da 5.000 mAh. Presente il supporto alla ricarica rapida a 25W. Presenti i vari supporti a Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual-Band, USB Type-C, NFC. Non manca uno speaker stereo Dolby Atmos AKG con riproduzione Hi Res a 24-bit. Molto interessante la certificazione di impermeabilità IP67.

Per il software sono tutti basati sull'interfaccia One UI 3 basata su Android 11.

Fotocamera

Molto interessante anche il modulo fotocamera di tutti e 3 gli smartphone, con i Samsung Galaxy A52 dotati di 4 sensori da 64 + 12 + 5 + 5 MP con OIS e Zoom digitale 10X, grandangolare, macro e profondità. L'A72 invece ha come differenza il teleobiettivo da 8 MP al posto del sensore di profondità, Zoom ottico 3x e 30x digitale. La selfie camera è per tutti da 32 MP.

Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72 – Prezzo e disponibilità Italia

I nuovi medio gamma Samsung saranno disponibili in Italia da oggi, 17 marzo 2021, con un prezzo di 379.9€ per A52, 459.9€ per A52 5G e 499.9€ per A72. Le colorazioni disponibili sono Awesome Violet, Black, Blue e White.

