Sempre più feature giungono dall'assistente smart di Huawei. Infatti, il brand ha annunciato che Huawei Assistant vi riporta notizie aggiornate sui risultati e gli eventi live del mondo eSport così da tenere sempre informati gli appassionati e i gamer.

Huawei Assistant: ecco quali eSport riceveranno i risultati live

Secondo quanto ha spiegato Huawei, saranno disponibili le schede dedicate ai videogame più seguiti in termini sportivi, con punteggi aggiornati, risultati e notizie dai principali eventi in tutto il mondo. Questo è un importante passo in avanti del colosso cinese verso gli utenti, che sono sempre più attenti al gaming, soprattutto mobile, tanto che in Europa vi sono milioni di appassionati di eSport.

Grazie alla partnership con SofaScore, che è presente anche su AppGallery, Huawei porta i dati dei più seguiti giochi come Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 e soprattutto League of Legends, che è sicuramente quello più preso in considerazione dagli utenti, in quanto è sicuramente quello con una fanbase molto più ampia, sebbene gli altri due siano due veri e propri colossi del settore.

L'obiettivo del colosso cinese è chiaro: portare agli HMS sempre più utenti che, spinti da applicazioni sempre più utili e presenti, non avranno timori a fare il passaggio da altri sistemi. Nel caso vogliate scaricare SofaScore, vi lasciamo il link al download su AppGallery.

SofaScore | AppGallery | Download

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu