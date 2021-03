Xiaomi Mi MIX 3 a rischio: dubbi su Android 11 e MIUI 12.5

Non soltanto il modello 5G: anche lo Xiaomi Mi MIX 3 standard potrebbe non ricevere né l'aggiornamento ad Android 11 né alla MIUI 12.5. Sin dai suoi primi mesi di esistenza, ha fatto molto discutere la sua variante con 5G annesso. Pur essendo una versione più “pregiata”, lo smartphone ha ricevuto pochi aggiornamenti e in ritardo rispetto alla tabella di marcia degli altri dispositivi Xiaomi. Anche se siamo di fronte ad un (ex) top di gamma, probabilmente la ristretta cerchia di utenti che l'hanno acquistato ha fatto desistere gli sviluppatori dal creare il solito quantitativo di aggiornamenti.

Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe non ricevere l'aggiornamento ad Android 11 o MIUI 12.5

Pensate che, nel mentre Xiaomi Mi MIX 3 è già stato aggiornato da tempo ad Android 10, il modello 5G è sempre fermo ad Android 9 Pie. Stiamo comunque parlando di uno smartphone del 2018, ma è a tutti gli effetti l'ultimo esponente della serie Mi MIX. Fatto sta che, nel mentre ci si chiede se arriverà mai Android 10, lo stesso sembra stare accadendo per il modello 4G con Android 11. Non solo: i moderatori della community Xiaomi sollevano dubbi anche sulla MIUI 12.5, incentivando i rispettivi possessori a “tenere basse le aspettative“.

Per il momento, comunque, non è nulla di ufficiale. Ad oggi, però, Xiaomi Mi MIX 3, sia 4G che 5G, non fanno parte del programma di testing della MIUI 12.5 Beta. Di conseguenza, viene da pensare che la MIUI 12 potrebbe essere la loro ultima interfaccia ufficiale, così come le rispettive versioni di Android. Una brutta battuta d'arresto, dopo che sia Mi MIX 2 che Mi MIX 2S avevano ricevuto due major update, rimanendo in linea con le policy degli aggiornamenti di Xiaomi.

A questo punto l'attenzione è tutta per Xiaomi Mi MIX 4, ufficialmente in arrivo nel corso del 2021. Anche perché è sempre più probabile che ci sarà più di un dispositivo, compreso il tanto atteso pieghevole.

