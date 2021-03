Ogni volta che è in dirittura d'arrivo uno smartphone importante, ecco che gli appassionati si fanno sempre la stessa domanda. Grazie alla serie iPhone 12 di Cupertino ormai è diventato lecito chiedersi che il telefono preferito arriverà con o senza caricatore, come avvenuto sia con Mi 11 Global che con la serie Redmi Note 10 (in entrambi i casi con un lieto fine). Ma quale sarà il destino dei nuovi modelli di OnePlus? OnePlus 9 e 9 Pro arriveranno con o senza il caricabatterie in confezione? Per fortuna non dobbiamo preoccuparci più di tanto dato che la risposta è arrivata direttamente da Pete Lau.

OnePlus 9 e 9 Pro senza caricabatterie in confezione? Arriva la risposta

Il CEO e fondatore della compagnia si è espresso in merito alla spinosa questione e l'ha fatto in modo diretto tramite il forum ufficiale. Sì, OnePlus 9 e 9 Pro avranno il caricabatterie in confezione; quindi, gli utenti più timorosi possono finalmente dormire sonni tranquilli dato che la conferma è arrivata dall'alta dirigenza della casa cinese. La risposta del CEO si è resa necessaria dopo che alcuni utenti hanno riportato delle voci di corridoio secondo cui la nuova serie non avrebbe avuto il caricatore.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene anche se sappiamo tutti che queste preoccupazioni potrebbero trovare maggiore fondamento in seguito. Probabile che i principali brand virino verso un progressivo allontanamento da questo accessorio all'interno del box di vendita, ma al momento sembra che tutti procedano con i piedi di piombo.

Tornando alla serie OnePlus 9, sappiamo che il lancio è fissato per il 23 marzo e che i nuovi top di gamma avranno fotocamere gestite in collaborazione con Hasselblad. Volete sapere tutte le indiscrezioni e le conferme sui prossimi flagship? Allora qui trovate il nostro articolo dedicato ai leak e alle notizie ufficiali! Prima di lasciarvi, ricordiamo che stando alle varie voci sarebbe in arrivo anche un modello minore ma sul nome ci sono ancora varie incertezze (9 Lite, 9R o 9E, scegliete quello che preferite!).

