Xiaomi Mi 10 vs Mi 10S vs Mi 10T: tutte le differenze

Con il lancio del nuovo Xiaomi Mi 10S, abbiamo assistito ad un'ulteriore espansione della famiglia Mi 10. Fra modelli ufficializzati in Italia e in Cina, adesso questa serie di smartphone può contare su ben 8 modelli: Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10S, Mi 10 Lite 5G, Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite. E proprio per questo abbiamo deciso di creare un articolo che vi aiuti a capire tutte le differenze fra di loro, mettendo a paragone le rispettive schede tecniche.

Ecco le differenze fra Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10S, Mi 10 Lite, Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite

Design e display

In termini puramente estetici e dimensionali, Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono praticamente lo stesso smartphone, così come Mi 10T e Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10 Ultra e Mi 10S presentano forti somiglianze visive, in particolar modo per il modulo fotografico (per quanto le fotocamere siano ben diverse). Xiaomi Mi 10T Lite fa storia a sé, con il suo modulo fotografico circolare e lo schermo punch-hole con foro centrale. Fra tutti, Mi 10 Lite 5G è sicuramente il meno pregiato, come dimostra lo schermo con notch a goccia. Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra e Mi 10S possono contare su uno schermo curvo Dual Edge, mentre Mi 10T e Mi 10T Pro sono gli unici LCD e a 144 Hz.

Mi 10 Mi 10 Pro Mi 10 Ultra Mi 10S Mi 10 Lite 5G Mi 10T Mi 10T Pro Mi 10T Lite Dimensioni 162,5 x 74,8 x 9 mm 162,5 x 74,8 x 9 mm 162,4 x 75,1 x 9,5 mm 162,6 x 74,8 x 9 mm 163,7 x 74,8 x 7,9 mm 165,1 x 76,4 x 9,3 mm 165,1 x 76,4 x 9,3 mm 165,4 x 76,8 x 9 mm Peso 208 g 208 g 221 g 208 g 192 g 216 g 218 g 214 g IP5x/6x No No No No No No No No Schermo 6,67″ Full HD+ 6,67″ Full HD+ 6,67″ Full HD+ 6,67″ Full HD+ 6,57″ Full HD+ 6,67″ Full HD+ 6,67″ Full HD+ 6,67″ Full HD+ Pannello AMOLED curvo AMOLED curvo AMOLED curvo AMOLED curvo AMOLED piatto LCD piatto LCD piatto LCD piatto Refresh Rate 90 Hz 90 Hz 120 Hz 90 Hz 60 Hz 144 Hz 144 Hz 120 Hz Protezione Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 5 Lettore ID Nel display Nel display Nel display Nel display Nel display Laterale Laterale Laterale Colorazioni Twilight Grey, Coral Green, Peach Gold Alpine White, Solstice Grey Obsidian Black, Mercury Silver, Transparent Titanium Black, Ice Blue, Pearl White Aurora Blue, Cosmic Gray, Dream White Cosmic Black, Lunar Silver Cosmic Black, Lunar Silver, Aurora Blue Atlantic Blue, Pearl Gray, Rose Gold Beach

Hardware

Dal punto di vista tecnico, tutti gli smartphone offrono configurazioni di alto profilo a base Qualcomm e con modem 5G (anche se non tutti supportano le stesse bande). Come potete notare, sono i dettagli a fare la differenza.

Mi 10 Mi 10 Pro Mi 10 Ultra Mi 10S Mi 10 Lite 5G Mi 10T Mi 10T Pro Mi 10T Lite SoC Snapdragon 865 Snapdragon 865 Snapdragon 865 Snapdragon 870 Snapdragon 765G Snapdragon 865 Snapdragon 865 Snapdragon 750G 7 nm+ 7 nm+ 7 nm+ 7 nm 7 nm 7 nm+ 7 nm+ 8 nm CPU 1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,8 GHz Kryo 585 1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,8 GHz Kryo 585 1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,8 GHz Kryo 585 1 x 3,2 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,8 GHz Kryo 585 1 x 2,4 GHz Kryo 475 + 1 x 2,2 GHz Kryo 475 + 6 x 1,8 GHz Kryo 475 1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,8 GHz Kryo 585 1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,8 GHz Kryo 585 2 x 2,2 GHz Kryo 570 + 6 x 1,8 GHz Kryo 570 GPU Adreno 650 Adreno 650 Adreno 650 Adreno 650 Adreno 620 Adreno 650 Adreno 650 Adreno 619 RAM 8/12 GB (LPDDR5) 8/12 GB (LPDDR5) 8/12/16 GB (LPDDR5) 8/12 GB (LPDDR5) 6/8 GB (LPDDR4X) 6/8 GB (LPDDR5) 8 GB (LPDDR5) 6 GB (LPDDR4X) ROM 128/256 GB (UFS 3.0) 256/512 GB (UFS 3.0) 128/256/512 GB (UFS 3.0) 128/256 GB (UFS 3.0) 64/128/256 GB 128 GB (UFS 3.1) 128/256 GB (UFS 3.1) 64/128 GB (UFS 2.1/2.2) MicroSD – – – – – – – – Batteria 4.780 mAh 4.500 mAh 4.500 mAh 4.780 mAh 4.160 mAh 5.000 mAh 5.000 mAh 4.820 mAh Ricarica 30W 50W 120W 33W 20W 33W 33W 33W Wireless 30W (inversa 5W) 30W (inversa 5W) 50W (inversa 10W) 30W (inversa 10W) – – – – 5G Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì n1, n3, n7, n28, n77, n78 n1, n3, n7, n28, n77, n78 n1, n3, n41, n78, n79 n1, n3, n41, n78, n79 n1, n3, n7, n28, n77, n78 n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78 n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78 n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78 4G+ Sì Sì Sì Sì – Sì Sì Sì 4G FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32

TD-LTE: 38, 40 FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32

TD-LTE: 38, 40 FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17

TD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41 FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17

TD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41 FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28

TD-LTE: 38, 40, 41 FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32

TD-LTE: 38, 40, 41 FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32

TD-LTE: 38, 40, 41 FDD-LTE: 1, 2,3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32

TD-LTE: 38, 40, 41 Wi-Fi Wi-Fi ax Wi-Fi ax Wi-Fi ax Wi-Fi ax Wi-Fi ac Wi-Fi ax Wi-Fi ax Wi-Fi ac Bluetooth 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 GPS Doppia frequenza Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì NFC Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Speaker stereo Sì Sì Sì Sì – Sì Sì Sì Mini-jack – – – – Sì – – Sì Infrarossi Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Fotocamera

Il comparto fotografico è quello dove troviamo le differenze più marcate fra i vari modelli Xiaomi. Fra gli 8 presi in esame, soltanto Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra possono vantare un doppio teleobiettivo. Il sensore primario da 108 MP, invece, lo troviamo sia su Mi 10 che su Mi 10 Pro, Mi 10S e Mi 10T Pro. Il più debole del gruppo è senz'altro Mi 10 Lite, privo di OIS e con sensori mediamente peggiori.

Mi 10 Mi 10 Pro Mi 10 Ultra Mi 10S Mi 10 Lite 5G Mi 10T Mi 10T Pro Mi 10T Lite Primario 108 MP f/1.69, 1/1.33″, 0.8 μm, lenti 7P, OIS 108 MP f/1.69, 1/1.33″, 0.8 μm, lenti 8P, OIS 48 MP f/1.85, 1/1.32″, 0.8 μm, lenti 8P, OIS 108 MP f/1.69, 1/1.33″, 0.8 μm, lenti 7P, OIS 48 MP f/1.79, 1/2″, 0.8 μm, lenti 6P 64 MP f/1.89, 1/1.7″, 0.8 μm, lenti 6P, OIS 108 MP f/1.69, 1/1.33″, 0.8 μm, lenti 7P, OIS 64 MP f/1.89, 1/1.7″, 0.8 μm, lenti 6P, OIS Grandangolo 13 MP f/2.4, 123°, 1/3.06″, 1.12 μm 20 MP f/2.2, 117°, 1/2.8″, 1.0 μm 20 MP f/2.2, 128°, 1/2.8″, 1.0 μm 13 MP f/2.4, 123° 8 MP f/2.2, 120°, 1/4.0″, 1.12 μm 13 MP f/2.4, 123°, 1/3.06″, 1.12 μm 13 MP f/2.4, 123°, 1/3.06″, 1.12 μm 8 MP f/2.2, 120°, 1/4.0″, 1.12 μm Teleobiettivo – 8 MP f/2.0, zoom 3.7x, 1.0 μm, OIS 48 MP f/4.1, zoom 5x, 1/2.0″, 0.8 μm, OIS – – – – – – 12 MP f/2.0, zoom 2x, 1/2.55″, 1,4 μm 12 MP f/2.0, zoom 2x, 1/2.55″, 1,4 μm – – – – – Macro 2 MP f/2.4 – – 2 MP f/2.4 2 MP f/2.4 5 MP f/2.4 5 MP f/2.4 2 MP f/2.4 Profondità 2 MP f/2.4 – – 2 MP f/2.4 2 MP f/2.4 – – 2 MP f/2.4 Video 8K 30 fps, 4K 60 fps, Slow-mo 120 fps 8K 30 fps, 4K 60 fps, Slow-mo 960 fps 8K 24 fps, 4K 60 fps, Slow-mo 960 fps 8K 30 fps, 4K 60 fps, Slow-mo 960 fps 4K 30 fps, Slow-mo 960 fps 8K 30 fps, 4K 60 fps, Slow-mo 960 fps 8K 30 fps, 4K 60 fps, Slow-mo 960 fps 4K 30 fps, Slow-mo 960 fps Selfie 20 MP f/2.0, 0.9 μm 20 MP f/2.0, 0.9 μm 20 MP f/2.3, 1/3.4″, 0.8 μm 20 MP f/2.3, 1/3.4″, 0.8 μm 16 MP f/2.5, 1/3.06″, 1.0 μm 20 MP f/2.2, 1/3.4″, 0.8 μm 20 MP f/2.2, 1/3.4″, 0.8 μm 16 MP f/2.5, 1/3.06″, 1.0 μm

Prezzo e disponibilità

Come spesso accade, bisogna fare attenzione nel confrontare i prezzi fra tutti questi modelli. Ad oggi, tutti sono presenti ufficialmente in Italia ad eccezione di Mi 10 Ultra e Mi 10S, per il momento presenti soltanto in Asia. Nella tabella qua sotto, quindi, trovate i prezzi cinesi convertiti in euro. Inoltre, segnerò soltanto i prezzi di listino, dato che nel tempo potrebbero variare in base a offerte e tagli di prezzo.

Mi 10 Mi 10 Pro Mi 10 Ultra Mi 10S Mi 10 Lite Mi 10T Mi 10T Pro Mi 10T Lite 6/64 GB – – – – 369,90€ – – 299,90€ 6/128 GB – – – – 399,90€ 499,90€ – 399,90€ 8/128 GB 799,99€ – 684€ (5.299 yuan) 425€ (3.299 yuan) – – 599,90€ – 8/256 GB 899,99€ 999,99€ 722€ (5.599 yuan) 451€ (3.499 yuan) – – 649,90€ – 12/256 GB – – 774€ (5.999 yuan) 490€ (3.799 yuan) – – – – 16/512 GB – – 903€ (6.999 yuan) – – – – –

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu