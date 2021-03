Dopo la chiusura e la rinascita di Mi Talk in versione Clubhouse torniamo a parlare di applicazioni della compagnia di Lei Jun, a questo giro con una novità per chi è in cerca dell'anima gemella e non disdegna modi fantasiosi per trovarla. Xiaomi ha lanciato in patria l'app HEYY, dedicata agli incontri e basata sullo speed dating: ecco tutti i dettagli e come funziona!

Xiaomi presenta HEYY, l'app di incontri per gli amanti dello speed dating

Come anticipato poco sopra, l'app HEYY ha debuttato solo in Cina e per il momento resta appannaggio dei Mi Fan in patria. Il nuovo software è stato lanciato precisamente da Metso Software Design ma si tratta di una compagnia acquisita da Xiaomi nel 2015 (quindi abbiamo a che fare con una controllata, non un'azienda partner). Ma come funziona HEYY, l'app di incontri di Xiaomi? Fondamentalmente ci troviamo di fronte ad una classica applicazione basata sullo speed dating, dove il software ci consiglia gli utenti più adatti a noi sulla base dell'analisi tramite intelligenza artificiale.

La differenza più interessante rispetto ad altre app simili è la possibilità di sfruttare giochi, una chat vocale ed altre feature. Quindi più che una vera e propria app di incontri, HEYY presenta un'esperienza social incentrata sullo speed dating.

Ovviamente per ora si tratta di un'esclusiva cinese e non è dato di sapere se arriverà mai alle nostre latitudini. Che cosa ne pensate dello speed dating? Vorreste provare l'app di Xiaomi oppure siete più legati a metodi “convenzionali”? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

