L'ormai arcinoto target di Realme, quello dei giovani, è spesso in grado di tirare fuori prodotti dal grande senso estetico. Come nel caso della Master Edition del Realme Watch S, che si tinge dei colori della street art ad un prezzo tutto sommato buono.

Realme Watch S Master Edition: tutto ciò che c'è da sapere

Se dovessimo guardare a quello che ci offre a livello di specifiche tecniche, vi diciamo subito che abbiamo le stesse caratteristiche di quello standard, con cassa in alluminio, la ghiera numerata, due tasti fisici, la certificazione IP68, il display LCD IPS da 1.3″ con densità a 278 PPI, i vari monitoraggi come il battito cardiaco, dell'ossigeno nel sangue, dell'attività fisica con 16 modalità sportive e la batteria da 390 mAh. Tutto questo potete poi vederlo nella nostra recensione del Watch S.

Ciò che cambia è la dotazione, dato che abbiamo ben due cinturini con due differenti realizzazioni dell'artista sudcoreano GRAFFLEX, che ha realizzato anche la bella confezione e gli adesivi dedicati. Inoltre, anche le watch face si colorano delle sue opere di street art. In onore di ciò, Realme ha anche realizzato una T-Shirt dedicata.

Il prezzo del Realme Watch S Master Edition è leggermente più alto di quello standard, dato che in India (dove attualmente è disponibile), abbiamo un prezzo al cambio di circa 69€. Non sappiamo se e difficilmente la vedremo arrivare in Italia, ma non sarebbe affatto male.

