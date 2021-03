Moltissime persone ad oggi hanno a casa o un aspirapolvere ciclonico o un robot vacuum. Ma non tutti questi hanno una base di svuotamento e i prodotti che ne sono provvisti sono anche molto costosi, ma non il robot aspirapolvere Ultenic T10, che si distingue per un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ultenic T10: ecco le caratteristiche del robot con base di svuotamento

Il design dell'Ultenic segue il trend dei vacuum cleaner smart, sebbene abbia una sua eleganza nella colorazione bianca con finiture silver. Oltre al design, si distingue per caratteristiche di un certo spessore. Partendo dalla potenza di aspirazione da 2.700 Pa, ma anche un'ottima batteria da 5.200 mAh. Non mancano inoltre tante funzioni smart che potete sfruttare sia dall'applicazione dedicata, sia dal controllo da remoto con assistente vocale. In più, si distingue per la sua sensoristica che permette di attuare la tecnologia ILNS 3.0, in cui è inclusa la caratteristica Ultra Carpet Boost, al fine di pulire anche i tappeti.

Dicevamo però che la Core feature di questo robot aspirapolvere Ultenic T10 è senza dubbio la base di svuotamento, dotata di una capienza massima di 4.3 litri che permette una pulizia automatica fino a 30 giorni. Presenti comunque varie modalità di pulizia e tante altre funzioni che rendono l'esperienza sicuramente confortevole.

Dove acquistare Ultenic T10? Attualmente non è ancora commercializzato, ma dal 6 aprile 2021 sarà acquistabile su Amazon ad un prezzo davvero concorrenziale anche tramite offerte imperdibili.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu