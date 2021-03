Instagram Down: problemi per il social di Facebook che non funziona | 30 marzo

Nuovo caso di mobilitazione social in queste ore, anche stavolta a causa dei prodotti di Facebook, Inc. Infatti, aumentano le segnalazioni di down di Instagram, che attualmente non funziona e sembra effettivamente dare problemi.

Instagram non funziona: il social di Facebook ha dei problemi

Fonte: Down Detector

Stando a quanto riporta Down Detector, ma anche grazie alle innumerevoli segnalazioni su Twitter, i problemi riscontrati su Instagram dagli utenti sono riguardo all'accesso al social ma anche proprio all'avvio dell'applicazione. Infatti, sempre dalla fonte citata sopra, riportiamo che l'81% degli utenti ha riportato problemi di Log In, mentre il 18% segnala un problema generale al sito di Instagram.

Se per il secondo caso, cioè il crash dell'app, potrebbe essere sufficiente re-installare l'applicazione di Instagram, per il primo caso si suppone si debba attendere che Facebook sistemi il tutto. Probabile possa arrivare un update in merito che sistemi quindi i problemi segnalati. Per il momento, migliaia di utenti non hanno potuto continuare la loro attività social come di consueto e si chiedono “perché Instagram non funziona?”.

Il caso non riguarda tutti gli utenti, ma l'impatto del down di Instagram nelle ultime ore può significativamente ridurre il traffico social, sebbene non sia un caso isolato e che già giorni fa c'erano stati disservizi proprio per il portale votato ai contenuti visivi. E voi, state riscontrando problemi? Fatecelo sapere nei commenti.

