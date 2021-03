Un periodo difficile senza dubbio, quello che stiamo vivendo in questo periodo pasquale. Non potendoci vedere da vicino, molti contatti vengono mantenuti grazie alla condivisione e comunque alla comunicazione digitale e vivo, con i suoi prodotti, è in prima linea al fine di garantire la miglior interazione possibile.

La comunicazione digitale di vivo come strumento di socialità

Secondo le stime di GlobalWebIndex, l'uso dello smartphone è aumentato del 70% in tutto il mondo a causa dell'attuale pandemia, specie tra la generazione Z, che innalza questo dato al 79%. In più, il 42% degli utenti dedica più tempo ai servizi di messaggistica rispetto al passato.

Non solo però messaggi, molto lo fanno foto e video ed è questo a cui punta vivo, che grazie a prodotti come X51 5G propone strumenti per contenuti multimediali di alto spessore, ma anche con la serie Y, che spingono le performance durante le azioni quotidiane che facciamo con gli smartphone. Questo grazie alla sempre frequente ottimizzazione software, che coadiuvata all'autonomia dei dispositivi vivo, permette lunghe sessioni di comunicazione.

Queste le parole in merito della Marketing Director per vivo Italia, Cevina Dong: “vivo punta a supportare le persone nella condivisione dei momenti più importanti della loro vita, anche durante questo difficile periodo. I nostri smartphone aiutano a creare un nuovo modo per stare insieme e per incontrarsi con le persone che amiamo“.

