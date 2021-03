Redmi Note 10 Pro vs Note 9 Pro vs Note 8 Pro: quali sono le differenze

Con il debutto in Italia della nuova gamma Note era impossibile non fare un confronto con i modelli precedenti, in modo da avere chiaro davanti agli occhi il percorso che ha portato Xiaomi agli attuali mid-range. Ma bando alle ciance, scopriamo subito tutte le differente tra questi smartphone nel nostro confronto tra Redmi Note 10 Pro vs Note 9 Pro vs Note 8 Pro: ecco che cosa cambia in queste tre generazioni!

Tutte le differenze tra Redmi Note 10 Pro vs Note 9 Pro vs Note 8 Pro

Design e stile

Parlando di design ci troviamo di fronte a tre soluzioni completamente diverse parlando di back cover. Ma prima di procedere oltre soffermiamoci un attimo sulla parte fronte: sia Redmi Note 10 Pro che Note 9 Pro adottato un punch hole centrale mentre il Note 8 Pro resta ancorato ai “vecchi” stilemi, con un semplice notch a goccia. Comunque le cose cambiano alla grande con il Redmi più recente, grazie all'introduzione di un pannello AMOLED, per non parlare poi dei miglioramenti in termini di refresh rate (120 Hz) e campionamento del tocco.

In merito alla cover posteriore, ci troviamo alle prese con tre generazioni ognuno col suo stile. L'attuale Note 10 Pro riprende il layout della fotocamera di Mi 11 e K40, seppur con un tocco più personale. Note 9 Pro adotta invece una Quad Camera posizionata al centro della scocca, un modulo quadrato che sovrasta il flash LED.

Per concludere, anche Redmi Note 8 Pro monta una Quad Camera, ma in questo caso abbiamo un modulo verticale che ricalca uno stile ormai sparito. Il lettore d'impronte digitali fa parte del modulo fotografico mentre nel caso del due modelli maggiori, il lettore è stato spostato di lato, integrato nel pulsante di accensione.

Specifiche a confronto

Redmi Note 10 Pro Redmi Note 9 Pro Redmi Note 8 Pro Dimensioni 164 x 76,5 x 8,1 mm per 193 grammi 165,75 x 76,68 x 8,8 mm per 209 grammi 161,35 x 76,4 x 8,79 mm per 199.8 grammi Display Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con HDR10, luminosità a 1.200 nit, refresh rate a 120 Hz, campionamento al tocco di 240 Hz, 395 PPI e protezione Gorilla Glass 5 Display IPS da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9, 395 PPI, protezione Gorilla Glass 5 Display IPS da 6,53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9, 394 PPI, protezione Gorilla Glass 5 Impermeabilità NO NO NO Chipset Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 720G MediaTek Helio G90T Raffreddamento Passivo Passivo Al liquido GPU Adreno 618 Adreno 618 Mali-G76 RAM 6/8 GB di RAM LPDDR4x 6 GB di RAM LPDDR4x 6 GB di RAM LPDDR4X-2133 ROM 64/128 GB UFS 2.2 64/128 GB UFS 2.1 64/128 GB UFS 2.1 MicroSD SI SI SI Sicurezza lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D lettore d'impronte digitali posteriore + Face Unlock 2D Fotocamera Principale quad camera da 108+8+5+2 MP f/1.9-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 118°, macro, lenti 6P , autofocus PDAF quad camera da 64+8+5+2 MP f/1.89-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 119°, macro, lenti 6P, autofocus PDAF quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.8-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 120°, macro, lenti 6P, autofocus Dual PDAF Fotocamera selfie 16 MP f/2.45 16 MP f/2.48 20 MP f/2.0 Batteria 5.020 mAh 5.020 mAh 4.500 mAh Velocità di ricarica 33W 30W 18W Ricarica wireless NO NO NO SIM dual SIM 4G dual SIM 4G dual SIM 4G Wi-Fi Wi-Fi ac Dual Band Wi-Fi ac Dual Band Wi-Fi ac Dual Band Bluetooth Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 NFC SI SI SI GPS GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo GPS/A-GPS/GLONASS/BDS GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo Porta USB Type-C USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo Stereo Mono Mini jack cuffie SI SI SI Infrarossi SI SI SI Sistema operativo Android 11, MIUI 12 Android 10, MIUI 12 (aggiornato) Android 10, MIUI 12 (aggiornato)

Le nostre recensioni

Redmi Note 10 Pro vs Note 9 Pro vs Note 8 Pro: prezzo a confronto

Dopo aver osservato i vari dettagli sulle specifiche è ora di mettere a confronto il prezzo di vendita di Redmi Note 10 Pro con quello dei precedenti Redmi Note 9 Pro e Note 8 Pro. La tabella in basso mostra i prezzi di lancio in Italia e la cifra a cui vengono proposti attualmente i dispositivi; per quanto riguarda il nuovo Note 10 Pro, la divisione italiana non ha ancora confermato i prezzi per il nostro paese (quindi sono presenti quelli Global in dollari).

6/64 GB 6/128 GB 8/128 GB Note 10 Pro 279$ 299$ 329$ Note 9 Pro 269.9€ 188.4€ 299.9€ 221.2€ X Note 8 Pro 259.9€ 131€ 299.9€ 172€ X

Comunque ricordiamo che quelli sopra sono i prezzi di lancio ufficiali (ribassati nel caso dei modelli più “vecchi”) mentre per quanto riguarda l'attuale street price, di seguito trovate una serie di proposte da vari store in offerta lampo o in sconto con Coupon.

Se siete interessati alla gamma Note 10, qui trovate il nostro articolo su dove comprare i nuovi mid-range, con tanto di spedizione dall'Europa e prezzi scontati.

