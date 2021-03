A pochissime ore di distanza dal lancio internazionale dei nuovi modelli della serie Note, è già possibile acquistarli a prezzo scontato: ecco dove comprare Redmi Note 10 e Note 10 Pro in Italia, ovviamente puntando sul risparmio!

Redmi Note 10 e Note 10 Pro arrivano in Italia: dove comprare i nuovi Xiaomi

La divisione italiana di Xiaomi non ha ancora confermato prezzo e disponibilità dei nuovi modelli, i quali dovrebbero arrivare sul mercato ad aprile. Avete fretta di mettere le mani sui medio gamma con display AMOLED? Niente paura ed ecco dove comprare Redmi Note 10 e Note 10 Pro in Italia, già a prezzo conveniente. Precisamente si tratta di dispositivi (Global, ovvio) spediti da magazzini europei; gli smartphone sono disponibili all'acquisto in preorder tramite lo store GOBOO: si tratta di un nuovo rivenditore autorizzato di Xiaomi. Quest'ultimo offre fino a 2 anni di garanzia e pagamenti sicuri tramite PayPal.

Come già evidenziato si tratta di un preorder, ma nonostante ciò il prezzo è davvero goloso. Preordinando i dispositivi con un deposito di 25€, si riceverà uno sconto di 50€. In pratica il prezzo finale di Redmi Note 10 Pro da 6/64 GB sarà di 199€ mentre per il modello base Note 10 da 4/64 GB il prezzo scenderà a 149€. Ciliegina sulla torta, se siete nuovi utenti, creando un nuovo account sul portale GOBOO è possibile ricevere un coupon di 5€ per scontare ulteriormente i nuovi device di Xiaomi.

In merito alle spedizioni – ricordiamo, dall'Europa – non viene riportata una tempistica precisa ma comunque dovrebbero avvenire durante il mese di marzo, al termine del periodo promozionale. Comunque pagare con PayPal è sempre una garanzia; inoltre il prezzo vantaggioso e la possibilità di mettere le mani per primi sui nuovi Redmi rendono quest'offerta un'occasione ghiotta.

Se volete avere maggiori opzioni su dove comprare Redmi Note 10 e Note 10 Pro in Italia dovrete necessariamente attendere il lancio nel nostro paese. Non appena avverrà la commercializzazione – oppure ci saranno altri store con disponibilità degli smartphone – provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu