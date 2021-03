Altro giro e nuovo base gamma per la famiglia Realme. Infatti, da poche ore è ufficiale il nuovo Realme C21, entry-level con specifiche tecniche basilari e tanta autonomia ad un prezzo da mid-range.

Realme C21: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Partendo dal design, esso si rende riconoscibile della serie C per il suo corpo in policarbonato con trame molto particolari così come è stato per gli altri della line up. Per la scheda tecnica, ci si affida un chipset MediaTek Helio G35 fino a 2.35 GHz, così come per C11, con una GPU IMG PowerVR GE8320, mentre per la memoria abbiamo 4 GB di RAM LPDDR4x e 64 GB di storage espandibili. Il display è una soluzione HD+ IPS da 6.5″ con drop notch (1600 x 720 pixel).

Per il comparto fotocamera, la soluzione a 3 sensori include il principale da 13 MP, uno da 2 MP monocromatico ed uno da 2 MP per la macro. La selfie camera è invece da 5 MP. La vera Core feature dello smartphone è senza dubbio la batteria, un modulo da 5000 mAh, ricaricabile però a 10W. Presente il jack da 3.5 mm, sensore d'impronte posteriore e sistema operativo Android 10.

Realme C21 – Prezzo e disponibilità

Il Realme C21 ha una data di uscita fissata per il prossimo 5 marzo 2021, ma su AliExpress il produttore lo ha già messo in disponibilità, al prezzo di 201.39€. Per un device entry-level ci sembrano effettivamente un po' tanti, quindi vi consigliamo di mettere nel carrello lo smartphone e aspettare la data di uscita per poter magari acquistarlo a prezzo interiore.

