Con l'arrivo, finalmente, del bel tempo e delle stagioni calde, bisogna comunque attrezzarsi per star freschi. E allora un ventilatore smart come il nuovo modello del partner di Xiaomi, Deerma, con azione di circolazione d'aria può essere la soluzione, considerando anche quanto costa.

Deerma DEM-FD500: tutto sul nuovo ventilatore smart del partner Xiaomi

Il design non differisce granché dagli altri tipi di ventilatori, sebbene non abbia pale grandi come quelli con struttura da pavimento, anzi ricorda più quelli da tavolo ma le dimensioni sono regolabili. C'è un motivo però per cui è realizzato così: posto sotto un condizionatore o un umidificatore di grandi dimensioni, può eseguire un'azione di circolazione dell'aria al fine di propagare il fresco per un'area maggiore.

Dicevamo delle funzioni intelligenti del Deerma DEM-FD500, questo perché possiamo regolarlo fino a 8 livelli e programmarne il suo utilizzo tramite smartphone dall'applicazione dedicata. Comodo inoltre il fatto che il ventilatore del partner Xiaomi abbia poi una funzione di rotazione automatica, oltre ad esser semplice da pulire.

Il nuovo ventilatore smart Deerma DEM-FD500 è disponibile su Xiaomi YouPin ad un prezzo di circa 32€, che per quello che fa sono anche tutto sommato giusti. Al momento non è ancora disponibile da noi, ma confidiamo arrivi presto su AliExpress.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu