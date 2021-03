Sebbene siano un prodotto ancora molto di nicchia, gli occhiali da sole intelligenti piacciono un po' a tutti. Dopo le soluzioni Bose e Huawei X Gentle Monster, arrivano i Razer Anzu, occhiali da sole smart con sistema audio con audio open-ear ad un prezzo competitivo (per il settore).

Razer Anzu: tutti i segreti degli occhiali smart rivali dei Huawei Gentle Monster

Lo stile di questi smart glasses è sicuramente molto attuale e quindi non temerete di sembrare fuori periodo storico. Ma questi occhiali sono anche un prodotto ottimo molto ben fatto, con il filtro per la luce blu, la polarizzazione al 99% per UVA e UVB. Inoltre sono anche impermeabili con certificazione IPX4. Tra l'altro, sono entrambi i modelli (montatura quadra e tonda) molto leggeri, pesando dai 43 ai 48 grammi.

Passando al lato intelligente del prodotto, abbiamo un audio a bassa latenza (60 ms), con sistema open-ear e microfono omnidirezionale integrato. Questo permette non solo di ascoltare musica senza avere cuffie, ma anche di poter avere dei controlli vocali e touch per richiamare l'assistente vocale o cambiare brano, riprodurlo/metterlo in pausa, oltre a gestire le chiamate. La batteria permette inoltre più di 5 ore di autonomia. Non mancano i dettagli LED RGB per le stecche della montatura.

Il prezzo a cui vengono proposti questi occhiali da sole smart Razer Anzu è di 199.99 dollari USA, che rispetto a Bose e Huawei sono sicuramente più competitivi e che quando arriveranno in Europa potranno essere una validissima alternativa a questi due prodotti.

