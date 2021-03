Tra i tanti dispositivi intelligenti pensati per la mobilità, le action cam sono sicuramente quelle che scaturiscono più fascino tra gli sportivi e i creator. E quando si tratta di prodotti davvero piccolissimi ma potenti come la nuova action cam Insta360 GO 2, allora diventa tutto più interessante.

Insta360 GO 2: tutto sulla nuova, piccolissima action cam

Il design della nuova mini-camera Insta360 è minimale, elegante e soprattutto piccolo, tanto che può stare in tasca come se nulla fosse, oltre ad essere agganciabile a cappelli, t-shirt, zaini tramite la calamita incorporata. In tutto, la GO 2 pesa solo 27 grammi. L'obiettivo della action cam è in vetro temperato intercambiabile e con certificazione IPX8 per l'impermeabilità fino a 4 metri di profondità.

Passando alle qualità video di Insta360 GO 2, sono presenti fino a 4 campi visivi di registrazione, in base all'inquadratura di cui si necessita. Abbiamo infatti una modalità Ultra Wide a 120°, una ActionView a 110° per le acquisizioni in movimento e le prospettive in prima persona. La modalità Linear invece è dedicata alle riprese più realistiche. Infine, la Narrow Mode è dedicata alla cattura di ogni singolo dettaglio. Tutto questo è poi coadiuvato dalla stabilizzazione FlowState.

Non mancano poi funzioni come l'Hyperlapse dinamico (con velocità fino a 6x) ed il Super Slow-Mo (4x). Presente inoltre la funzione nottura Nightlapse. La ripresa massima è in 1440 pixel (2K) a 50 fps. Per la GO 2 è presente l'app dedicata, che permette di gestire ogni funzione della action cam. In più, il programma FlashCut 2.0 permette di selezionare i frame e le foto migliori editandoli.

La custodia della nuova action cam permette non solo di proteggerla, ma anche di ricaricarla in soli 30 minuti e fungere anche come tripode ed impugnatura per le riprese selfie. Inoltre, funge anche da telecomando, controllandola fino a 10 metri di distanza.

Insta360 GO 2 è disponibile sullo store GoCamera ad un prezzo di 319.99€ con un bundle comprendente la custodia, il ciondolo magnetico, la Easy Clip, il supporto girevole e la protezione per l'obiettivo.

