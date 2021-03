La compagnia cinese ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone ultraresistente ed è già disponibile in preordine: si tratta di Ulefone Armor 11, il primo rugged phone 5G con supporto alla visione notturna, proposto ad un prezzo interessante in offerta lancio.

Ulefone Armor 11 5G ufficiale: tutto sul nuovo rugged phone

Design e specifiche

In termini di design il nuovo modello ricalca quanto visto con il predecessore ma con linee meno spigolose ed una cover posteriore meno elaborata. Ovviamente lo stile rimane quello di un rugged phone, quindi abbiamo comunque un look particolarmente sobrio, senza troppi fronzoli; l'importante è il grado di resistenza, il quale viene provato ampiamente dalle certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G. Il corpo misura 163.8 x 81.6 x 14.2 mm per un peso di 295 grammi, con un display IPS HD+ da 6.1″ di diagonale dotato di un piccolo notch a goccia per la selfie camera da 16 MP.

Sul retro trova spazio una Penta Camera con sensore principale Sony IMX582 da 48 MP accompagnato da un grandangolo da 13 MP e FOV 124.8°, un modulo macro (4 cm) da 2 MP ed un sensore dedicato alla profondità di campo (2 MP). Chiude il quadro una fotocamera da 20 MP Sony IMX350 con un modulo IR per la visione notturna.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Ulefone Armor 11 è mosso dal MediaTek Dimensity 800, con modem 5G, 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La batteria è un'unità da 5.200 mAh con ricarica da 18W (tramite Type-C) e supporto alla ricarica wireless da 10W.

Completano il quadro un lettore d'impronte digitali posto sul lato, il supporto Dual SIM, GPS/Glonass/Galileo/Beidou, NFC e Android 10 (che si aggiornerà ad Android 11 successivamente).

Ulefone Armor 11 5G – Prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo Ulefone Armor 11 5G è di 310€ grazie all'offerta lancio dello store Banggood. In basso trovate il link alla pagina del prodotto, dove troverete il rugged phone in sconto. Trattandosi di una promo per il lancio, sarà disponibile per un numero limitato di unità: ma mano che salirà il numero di preordini crescerà anche il prezzo, quindi se siete interessati conviene procedere subito con il preorder.

