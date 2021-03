Una delle domande più frequenti della tecnologia in questo 2021 è sicuramente “cosa farà Huawei”? Sebbene abbia iniziato con il botto con l'uscita del pieghevole Mate X2, la line up del colosso cinese è ancora avvolta nel dubbio. In attesa però di lanciare la serie P50, Huawei ha avviato la registrazione i nomi dei suoi successori.

Huawei avvia la registrazione di nomi da P50 ai P100, ma per un motivo particolare

Stando a quanto riporta l'ente Enterprise Check, Huawei Technologies Co, Ltd in questi giorni ha registrato i nomi rispettivamente di P50, P60, P70, P80, P90 e P100. Cosa vuol dire questo? Sicuramente, il brand di Ren Zhengfei ha mire future molto ottimistiche, ma non è necessariamente per una questione di produzione e sviluppo. O meglio, lo sarebbe anche, ma è più una via “precauzionale” al fine di evitare brutte sorprese in futuro quando la stessa Huawei dovrà scegliere il nome della successiva line up di smartphone top gamma.

Attualmente, lo stato di avanzamento di questo processo è ancora in fa embrionale, ma non è escluso che a breve Huawei avrà effettivamente a disposizione la nomenclatura per smartphone flagship per almeno altri 5 anni, successivamente a P50. Ovviamente, come ribadito dalla stessa azienda, il fatto che si producano smartphone anche nei prossimi anni è qualcosa di assodato, ma le mire del brand ora virano anche verso servizi, soprattutto per il cloud.

Realisticamente, Huawei P60 e P70 potrebbero anche arrivare, ma già sul P100 abbiamo dei dubbi, anche perché si tratterebbe di capire cosa sarà il settore smartphone nel 2026, in cui potrebbe essere cambiato qualsiasi cosa. Nel frattempo, godiamoci i prossimi P50, che sembrano davvero niente male dai render.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu