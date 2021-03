A distanza di un po' di tempo dal lancio in patria, le smart TV della serie X della costola di Xiaomi escono fuori dai confini cinesi e si mostrano nella loro prima apparizione Global: ecco Redmi Smart TV X50, X55 e X65 e tutto quello che c'è da sapere su caratteristiche e prezzo dei nuovi televisori del brand.

Redmi Smart TV X50, X55 e X65 Global ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Come il nome lascia intendere, le nuove smart TV Global di Redmi arrivano in tre versioni, rispettivamente da 50″, 55″ e 65″. Tutti i tre i modelli sono caratterizzati da un pannello LCD retroilluminato a LED con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), 85% gamma colore NTSC e 92% DCI-P3. Presente il supporto alla tecnologia Reality Flow (su base MEMC) – con un algoritmo di compensazione a 60 Hz – e alla Vivid Picture Engine per il profilo colore; non mancano poi gli standard HDR10/10+, HLG e Dolby Vision. Ovviamente le nuove Redmi Smart TV X50, X55 e X65 Global offrono un look elegante, con un corpo slim e materiali premium.

Hardware e caratteristiche

In termini di specifiche, i nuovi televisori montano un chip a 64 bit con CPU quad-core basata su ARM Cortex-A55 e GPU ARM Mali-G52 MP2. Lato memorie sono presenti 2 GB di RAM e 16 GB di storage mentre per il software a bordo troviamo Android TV 10 con PatchWall. Per l'audio sono presenti 2 speaker da 15W con supporto Dolby Audio, DTS-HD, DTS Virtual X (via OTA). La parte connettività comprende invece Wi-Fi, BT 5.0, 3 porte HDMI 2.1, 2 USB 2.0, un ingresso AV, quello mini-jack da 3.5 mm ed Ethernet.

Ovviamente, trattandosi di una versione Global (ma – ricordiamo – lanciata in India) sono presenti il supporto a Google Assistant, Chromecast integrata e la possibilità di usufruire dei principali servizi di streaming. Il tutto accompagnato anche dal supporto all'app Mi Home. Presente all'appello anche un nuovo telecomando.

Redmi Smart TV X50, X55 e X65 Global ufficiali: prezzo e disponibilità

Le vendite delle Redmi Smart TV X50, X55 e X65 Global partiranno in India dal 26 marzo al prezzo di – rispettivamente – 382/451/671€ al cambio attuale. Per ora questa è la loro unica incarnazione fuori dalla Cina e non è dato di sapere se arriveranno anche in Europa (o nei principali store per noi occidentali).

