Se c'è un notebook cinese low cost con risultati da campione, questo è di certo il Teclast F7 Plus, un terminale completo ed economico – dal design compatto e leggero – super apprezzato dagli utenti e che cambia le carte in regola rispetto al modello standard. State pensando ad un nuovo portatile? Allora date un'occhiata a questo modello, ancora una volta disponibile in offerta grazie al codice sconto dedicato, ora anche in versione da 12 GB di RAM!

Codice sconto Teclast F7 Plus: il più amato dei notebook economici è di nuovo tra noi, con ancora più RAM

Realizzato con una scocca in metallo leggera e maneggevole – del peso di 1.5 Kg – il notebook cinese low cost Teclast F7 Plus si presenta come una soluzione economica alla portata di tutti. Cercate un dispositivo basic, proposto ad un buon prezzo ma senza compromessi eccessivi? Il terminale offre un display IPS da 14.1″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1080 pixel) con rapporto in 16:9. Il cuore del dispositivo è il processore Intel N4100, con grafica UHD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage SSD. L'azienda cinese ha rilasciato anche una nuova versione, con la medesima scheda tecnica ma caratterizzata da 12 GB di RAM.

Ovviamente si tratta di un notebook cinese equipaggiato con Windows 10 e dotato di 2 porte USB 3.0, un slot per le schedine, un ingresso HDMI, uno Type-C e un ingresso mini-jack per le cuffie. La batteria è un'unità da 38 Wh ed è in grado di offrire fino a 8 ore di autonomia. Nonostante le dimensioni compatte la distanza tra i tasti della tastiera (retroilluminata) è di 21 mm ed è presente un ampio Touch Pad.

Teclast F7 Plus è il notebook cinese economico più apprezzato dagli utenti grazie al suo rapporto qualità/prezzo ed è nuovamente in offerta con un codice sconto dedicato: stavolta si tratta della versione con 12 GB di RAM. In basso trovate il link all'acquisto insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti su notebook e non solo?

