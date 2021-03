Una delle giornate più importanti per quanto riguarda la memoria è sicuramente la Giornata Internazionale della Donna, cioè oggi 8 marzo 2021. In questi anni, tante donne hanno fatto valere, tra i loro tanti diritti, la loro (enorme) voce in capitolo anche nella tecnologia e Honor, attenta come sempre, ha lanciato offerte dedicate alla Festa della Donna tra smartphone, smartwatch e notebook sullo store ufficiale HiHonor.

Honor: offerte smartphone, smartwatch (in bundle) e notebook per la Festa della Donna

Iniziamo la carrella di prodotti Honor in offerta con gli smartphone, partendo da Honor 9X Pro, dotato di 256 GB di storage, 4.000 mAh, display Full HD+, tre fotocamere con il principale da 48 MP e la selfie camera da 16 MP con tecnologia pop-up, che va in offerta lampo a 179.9€. Proseguendo, abbiamo il fratello minore Honor 9X Lite, dotato comunque di un buon comparto fotocamera da 48+2 MP, una selfie camera da 8 MP, un display Full HD+, 128 GB di storage e 3.750 mAh in sconto a soli 119.9€.

Ci spostiamo poi sugli indossabili ed in particolare sulle offerte dedicate all'Honor MagicWatch 2 sia in versione 42 mm e sia in versione 46 mm, il primo che scende con Coupon da riscattare nella pagina dedicata a 79.9€, mentre il secondo va a 109.9€ sempre con Coupon ma anche un bundle che prevede lo zaino o il router. Se però volete qualcosa di più, c'è in offerta con bundle anche il Watch GS Pro con zaino o router a soli 109.9€. Infine, per un prodotto di stile, c'è l'Honor Watch ES a soli 69.9€ con zaino in omaggio.

Dai prodotti mobile al lavoro in mobilità con Honor MagicBook Pro 16/256 GB, notebook in offerta con Core i5-10210U oppure Ryzen 5-4600H oltre a due bundle molto ricchi con Watch GS Pro, ES, zaino e mouse oppure sempre con Watch GS Pro, zaino, mouse e auricolari MagicEarbuds a soli 799.9€.

Ricordiamo che queste offerte sono disponibili fino alle 23:59 di oggi, 8 marzo 2021.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu