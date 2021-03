Blackview X5 è ufficiale: il nuovo smartwatch debutta a metà prezzo

Dopo il debutto del modello X1 (e la nostra recensione) torniamo a parlare di smartwatch per il brand cinese, questa volta con il nuovo Blackview X5: si tratta di un indossabile completo, ricco delle solite funzioni a cui siamo abituati e proposto ad un prezzo interessante.

Blackview X5: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartwatch

Squadra vincente non si cambia e anche a questo giro l'azienda asiatica propone uno smartwatch di dimensioni generose, con un corpo in lega di zinco, caratterizzato da un pannello circolare. Si tratta di un display HD da 1.3″ con protezione in vetro temperato resistente a graffi, calore e freddo. Ovviamente è possibile personalizzare il quadrante con vari stili oppure caricando un'immagine. In termini di autonomia, Blackview X5 è equipaggiato con una batteria da 260 mAh ed è progettato per durare fino a 7/10 giorni con una singola carica.

Non mancano poi le classiche funzioni legate al fitness e alla salute, con il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, il monitoraggio del sonno, 9 modalità sportive e l'impermeabilità di tipo IP68 (che lo rende adatto al nuoto).

Lo smartwatch Blackview X5 viene proposto ad un prezzo davvero niente male in offerta lancio (su AliExpress): l'indossabile è acquistabile a metà prezzo per un periodo limitato di tempo, quindi a soli 25.7€. Se siete in cerca di un dispositivo da maltrattare a più non posso durante i vostri allenamenti… allora date un'occhiata al nuovo Blackview!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu