Un accessorio ancora oggi imprescindibile che sia un PC Desktop o un notebook è sicuramente il mouse, ormai di varie forme. E proprio dalla forma molto particolare è il mouse wireless Alien PX2, in offerta lampo su GearBest.

Alien PX2: il mouse wireless è in offerta lampo su GearBest

Se guardiamo al design, notiamo da subito la grande differenza con altri mouse sia cablati che senza fili, con il corpo d'appoggio staccato dai tasti ma in un connubio ergonomico importante. Il mouse Alien è tra l'altro realizzato in resistenti materiali in ABS e lega di alluminio. Quanto alle caratteristiche tecniche, abbiamo una connessione wireless di tipo 2.4 GHz, posizionamento IC e regolazione fino a 1600 DPI.

Inoltre, la batteria del mouse Alien è ricaricabile tramite Micro-USB, così da non dover utilizzare batterie monouso come tanti altri dispositivi del genere. La distanza massima che può coprire con la connessione wireless è 10 metri. Insomma, non avrete alcun problema per l'uso ufficio o studio.

Trovate il mouse wireless Alien PX2 in offerta lampo su GearBest all'ottimo prezzo di 12.72€, a cui vanno aggiunte le spese di spedizione da 1.81€, per un totale che rende il tutto comunque molto conveniente.

