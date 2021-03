Da qualche ore potreste anche voi essere affetti da un problema di crash delle app, una problematica che sta colpendo diversi possessori di smartphone Android. Basta farsi un giro su DownDetector, Twitter o su Reddit per constatare che gli utenti afflitti da questo bug sono numerosi ed in giro peri l mondo. Sin da subito, quindi, è stato evidente che si trattasse di un problema generalizzato e non limitato a qualche brand di smartphone o azienda di sviluppo app. Ma cosa sta succedendo di preciso?

Aggiornamento 11:15: Google afferma di aver risolto, specificando come risolvere il problema. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Android ha un problema di crash delle app: ecco cosa sta succedendo

Essendo qualcosa che riguarda unicamente Android, le prime segnalazioni hanno prontamente puntato il dito contro Google per questo problema di app che crashano. Da qualche ora, infatti, su numerosi smartphone con il robottino verde stanno spuntando messaggi di errore relativi alla chiusura improvvisa di app. E non soltanto qualche app specifica, ma un po' tutte: in particolar modo quelle di Google, ma anche di altre compagnie. Per esempio, gli utenti Xiaomi stanno segnalando la stessa problematica relativa a MSA, cioè la piattaforma Xiaomi che gestisce gli annunci pubblicitari. Ma le testimonianze arrivano anche da parte degli utenti OnePlus, Samsung e così via.

Come risolvere il problema del crash delle app su Android

Se anche voi ne siete afflitti, fortunatamente c'è un metodo per mettere fine a questo fastidio, nell'attesa che arrivi un fix software via aggiornamento. Il problema nasce da un malfunzionamento di Android WebView, ovvero quell'app di sistema che permette alle altre app di visualizzare contenuti web al loro interno. Capirete, quindi, che qualsiasi app che si appoggi ad un sito web per uno o più elementi viene afflitta da questo bug. Ecco come muoversi:

Apri le Impostazioni, vai nella lista delle app installate e cerca “Android System WebView“ Nella schermata dell'app, seleziona in basso “Disinstalla aggiornamenti“





In questo modo, il bug non dovrebbe più ripresentarsi. Nel frattempo, il team Google ha già confermato di star lavorando alla risoluzione del bug. Perciò già nelle prossime ore potrebbe venir rilasciato un nuovo aggiornamento correttivo.

Arriva il fix | Aggiornamento 11:15

Come conferma il team software Google, è possibile ovviare al problema in questione aggiornando sia l'app Android System WebView che Google Chrome. In questo modo dovreste risolvere definitivamente.

