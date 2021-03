La Pasqua si avvicina e tocca interessarsi su come fare regali e quali soprattutto acquistare in offerta. In nostro aiuto ci viene lo store Geekbuying, che ha un codice sconto (Coupon) da riscattare per tutti i tipi di offerte su mobilità elettrica, smart home e altri dispositivi smart grazie all'evento Mega Sale 2021.

Geekbuying Mega Sale 2021: come riscattare il codice sconto per tutte le offerte

Come spesso abbiamo visto, lo store Geekbuying offre sempre una varietà di prodotti molto interessanti, che sia una bici elettrica come la Himo Z20, oppure l'aspirapolvere ciclonico JIMMY JV85 Pro, per non parlare degli auricolari Tronsmart Apollo Bold oppure lo speaker Tronsmart Force 2. Insomma, i prodotti e le offerte non mancano e spesso è facile trovarli in sconto grazie al Coupon dedicato.

Coupon Geekbuying Mega Sale

Con il Mega Sale 2021 Geekbuying, è possibile ottenere uno sconto molto più interessante: per una spesa di almeno 20$, inserendo al checkout il Coupon GKB21MA02, otterrete una riduzione di prezzo da 2$. Mentre inserendo il codice sconto GBKB21MA03, lo sconto diventa di 10$ su una spesa di almeno 100$. Infine, se acquistate un prodotto per una spesa di almeno 200$, lo sconto applicabile con il Coupon GKB21MA04 sarà di 15$. Per farla breve, ce n'è davvero per ogni esigenza e prodotto.

Ricordiamo che l'offerta Mega Sale dello store di Geekbuying è attiva fino al 30 marzo 2021, ma accedendo alla PAGINA DEDICATA all'iniziativa, potete conoscere nel dettaglio tutti i prodotti in offerta lampo già attivi e quelli che si attiveranno in seguito.

