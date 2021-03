Sono tanti ormai i brand che hanno portato il loro vacuum cleaner robot sul mercato. C'è un marchio però che è ormai sinonimo di garanzia ed è Proscenic, con il suo robot aspirapolvere lavapavimenti U6, in offerta con codice sconto su Geekbuying con tanto di spedizione da Europa.

Proscenic U6: il robot aspirapolvere è in offerta con codice sconto su Geekbuying

Il design del robot di Proscenic riprende quello dei vacuum cleaner smart che ormai vediamo ovunque ma le sue specifiche sono sicuramente di tutto rispetto. La potenza da 50W, abbinata a 5.200 mAh di batteria, ricaricabile tramite base, permette una pulizia di lunga durata. Abbiamo inoltre una potenza di aspirazione da 2.700 Pa, collegata al motore Nidec Brushless, permette di arrivare in profondità.

Quanto alle funzioni smart, è dotato di un sistema di navigazione laser, il carpet boost per i tappeti, un sistema di pulizia a Y e ovviamente la gestione tramite applicazione dedicata per monitorare il tutto e salvare il percorso di pulizia. Abilitato al funzionamento con Alexa. Quanto al contenitore per la polvere, abbiamo un box da 400 ml, mentre il serbatoio d'acqua (essendo anche lavapavimenti) è da 300 ml.

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Proscenic U6 è attualmente in offerta con Coupon su Geekbuying al prezzo di 260.39€, che diventano ancora più convenienti grazie alla spedizione da Europa gratis.

N.B. Se non doveste visualizzare il box codice, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu