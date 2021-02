Da poco vivo ha deciso di lanciare ufficialmente i propri prodotti anche qui in Italia, proponendo alcune soluzioni davvero interessanti (vedi la recensione di vivo X51 5G). Sono anni, però, che l'azienda è presente in Cina e guida, insieme ad altri brand, le classifiche di vendita in tale ambito. Questo anche grazie ad una copertura del mercato quasi completa, con dispositivi che si collocano in tutte le varie fasce di prezzo. Ed in particolar modo è in arrivo un modello con SoC MediaTek Dimensity 1100, vivo S9 5G, di cui vi illustriamo scheda tecnica, prezzo e uscita.

Aggiornamento 22/02: dopo la data di presentazione, abbiamo le immagini ufficiali che ritraggono vivo S9 5G. Trovate tutti i dettagli in “Design e display”.



vivo S9 5G: tutto quello che c'è sa sapere

Design e display

[EXCLUSIVE] Vivo V2072A (May be next V series Pro smartphone) listed on Google Playconsole. First smartphone powered by Dimensity 1100 Soc.



Specifications:

-FHD+ notch display

-Dual Selfie Camera

-Mediatek Dimensity 1100 5G Soc

-12GB RAM

-Android 11 Origin OS#Vivo #TTechinical pic.twitter.com/xQDXRMvJTi — தமிழன் டெக்கினிக்கல் (Tamilan Techinical) (@TTechinical) January 27, 2021

vivo S9, stando a quanto raccolto sin dalle prime indiscrezioni, sarebbe caratterizzato da cornici piuttosto ridotte e da un evidente notch sulla parte superiore. Al di là di ciò, comunque, Google Play Console conferma la presenza di un display da 6,44″ con una risoluzione in Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) con form factor in 20:9 e densità di 480 PPI. Questo, poi, dovrebbe anche dotarsi di un refresh rate pari a 90Hz.

Attraverso un presunto poster ufficiale siamo venuti a conoscenza anche del design del retro di questo dispositivo. Non troviamo, però, nulla di diverso da quanto visto su altri device del brand nell'ultimo periodo, mostrando sempre un modulo fotografico rettangolare con ben tre diversi sensori. Quello che si nota fin da subito, però, è la scritta che sovrasta l'intera immagine che sta ad indicare la presenza di una selfie camera principale da 44 MP, di cui vi parliamo nella sezione sottostante.

Come da tradizione, anche vivo S9 avrà uno spessore molto ridotto: non sappiamo ancora di quanto, ma è ciò che si evince dai teaser ufficiali. A proposito di immagini, il produttore ha deciso di rivelarne le fattezze con le immagini delle tre colorazioni: bianca, nera e con gradiente rosa/celeste.







Hardware e fotocamera

Dando un'occhiata alle ultime informazioni a riguardo, pare che vivo S9 sia comparso su Google Play Console. Qui, dunque, non sono state solo rivelate alcune specifiche tecniche, ma addirittura è stata mostrata la parte frontale dello smartphone. Secondo quanto riportato in questa pagina, quindi, potrebbe trattarsi di uno dei primi modelli a montare un SoC MediaTek Dimensity 1100. Come è possibile vedere nella foto la configurazione di questo chipset è la seguente: 4 x ARM Cortex-A78 da 2,6 GHz + 4 x ARM Cortex-A55 da 2,0 GHz. Non mancherebbero, poi, ben 12 GB di RAM.

Secondo le ultime informazioni trapelate in rete, pare che vivo S9 5G sia dotato di una doppia selfie camera, con sensore principale da 44 MP. Sul retro, invece, il primo obiettivo potrebbe essere da 64 MP, ma non conosciamo la natura degli altri sensori.

Prezzo e data d'uscita

vivo S9 5G, dopo alcune indiscrezioni che lo volevano presentato alla fine della prima settimana di marzo, ha finalmente una data di uscita e cioè il 3 marzo 2021. Come possiamo vedere dall'immagine sopra, alcuni dettagli sono confermati, quindi non resta che vederlo in via “ufficiale”.

