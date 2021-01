Un 2020 sicuramente da ricordare per vivo. Dopo aver fatto ottime cose con la gamma X50, ha poi presentato, in colpo di coda a dicembre, la serie flagship X60 per il 2021, che migliora la qualità già espressa dai precedenti. All'appello manca però il vero smartphone premium della line up, cioè vivo X60 Pro+, che si avvicina all'uscita grazie alle prime indiscrezioni su immagini, specifiche, prezzo e data di uscita.

vivo X60 Pro+: quello che sappiamo finora tra immagini, specifiche, prezzo e uscita

Design e display

Come già raccolto durante le indiscrezioni che anticiparono l'uscita della serie X60, anche per il Pro+ abbiamo già le prime immagini in merito al design grazie ad un render abbastanza realistico. Anche la back cover dovrebbe seguire il leit motiv che vivo ha improntato per i suoi smartphone, con tanto di logo Zeiss apposto nel camera bumper in alto a sinistra, più allungato e stretto rispetto a quello del Pro.

Per il display inoltre, abbiamo giù notizia, attraverso il leak di Digital Chat Station, che la versione premium della line up avrà un pannello curvo con refresh rate a 120 Hz, che replica quello di X60 Pro. Il Pro Plus inoltre mantiene il punch-hole centrale, vero e proprio trend di quest'anno, mentre per la risoluzione e la diagonale non ci aspettiamo qualcosa di diverso da quella del fratello minore Pro, ma è tutto da vedere.

Specifiche Hardware

Così come per il design, abbiamo già notizia delle prime specifiche hardware di vivo X60 Pro+. Se per i primi due della serie abbiamo il nuovo chipset Exynos 1080, qui il brand ha voluto andare fortemente sul sicuro scegliendo la soluzione Snapdragon 888, che lo pone al livello dei top gamma 2021 in uscita e già usciti. Se così fosse, ovviamente troveremo una GPU Adreno 660 ad alte prestazioni e tutta una serie di componenti di alto livello.

Le prime indiscrezioni, anzi una vera e propria certificazione, ci restituiscono che il flagship 2021 di vivo sarà dotato di una batteria in grado di supportare una ricarica rapida da 55 W, che garantirebbe una carica completa in 50 minuti.

Fotocamera

Qui vivo pare non badare a spese, in quanto il reparto fotografico ha rappresentato e rappresenta il punto di forza della serie flagship. E ovviamente, anche vivo X60 Pro+ avrà un comparto fotocamera di tutto rispetto, se non di grande livello. Il sensore principale, la camera Gimbal per eccellenza ormai, sempre dal leak di Digital Chat Station, sarà una soluzione da 50 MP a marchio Samsung, produttore del sensore ISOCELL GN1, già presente sul precedente X50 Pro+.

L'aggiunta però, la si vede nelle lenti che Zeiss ha progettato con il colosso cinese proprio per tutta la serie, che garantiranno una resa effettivamente più prestante e che quindi darà continuità all'ambizioso progetto per l'imaging di vivo. Per gli altri sensori, che completano un modulo quad-camera, è facile che troveremo una grandangolare, un sensore di profondità ed anche un sensore periscopico (confermato), che garantirà uno Zoom ottico di gran livello.

vivo X60 Pro+ – Prezzo e data di uscita

Allo stato attuale delle cose, non abbiamo vere e proprie notizie in merito al prezzo di vivo X60 Pro+, ma è facile ipotizzare che si piazzerà in una fascia molto alta anche per la Cina, così come è stato per il predecessore. Per la data di uscita e la disponibilità, vivo ha invece indicato fine gennaio 2021 come periodo indicativo, ma sicuramente sapremo di più nelle prossime settimane.

