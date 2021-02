Negli ultimi anni si è assistito alla “riscoperta” degli elettrodomestici per la pulizia della casa. Oltre agli aspirapolvere ciclonici, sempre più apprezzati e acquistati sono i robot vacuum cleaner, con brand di un certo spessore che sono ormai punti di riferimento, come Viomi, partner di Xiaomi, con i suoi modelli SE e V3.

Viomi SE e V3: tutte le caratteristiche dei due robot aspirapolvere

Come sono strutturati questi due ottimi prodotti provenienti dalla catena ecologica di Xiaomi? Come possiamo anche guardare dalla recensione del modello Viomi SE e del modello V3, hanno sicuramente dei target diversi a cui si rivolgono. Ci riferiamo, ad esempio, alla potenza di aspirazione, che sull'SE è da 2.200 Pa, mentre sul V3 sale a 2.600 Pa. Guardando invece ad altre caratteristiche, anche la batteria dei due differisce con un modulo da 3200 mAh per il primo (SE) e 4900 mAh (V3). In entrambi i casi, non avrete alcun problema di durata.

Entrambi dotati di sensori molto avanzati con un sistema completo di monitoraggio e rilevamento di ostacoli. Tra l'altro sono entrambi dispositivi smart regolabili tramite app, sopratutto per la mappatura dell'ambiente domestico da pulire. Insomma, qualunque sia la vostra scelta, non rimarrete delusi dalla loro funzionalità.

E veniamo al clou del confronto, cioè la fase del prezzo, perché è qui che abbiamo la differenza sostanziale (ma considerando le tecnologie di entrambi, è più che giustificata). Si parte con Viomi SE, che può essere acquistato a 263.42€, mentre Viomi V3 può essere acquistato al prezzo di 378.66€. Entrambi i prodotti sono acquistabili sullo store Geeklifetime, che garantisce la spedizione da magazzini in Europa. Trovate i link all'acquisto nei box in basso.

Articolo Sponsorizzato.

