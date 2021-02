UMIDIGI A9 Max: in arrivo un nuovo entry level con termometro ad infrarossi

Negli ultimi mesi UMIDIGI si è distinta parecchio grazie ai suoi ultimi smartphone, dispositivi con un occhio di riguardo verso la salute e la sicurezza. Infatti i dispositivi della serie A9 e l'entry level A7S hanno debuttato con una feature che in questo periodo si rivela una scelta convincente, ossia la presenza di un termometro IR integrato direttamente nello smartphone. E ora è in dirittura d'arrivo anche una nuova versione, chiamata UMIDIGI A9 Max.

UMIDIGI A9 Max sarà la prossima aggiunta alla serie

L'azienda cinese ha già confermato alcuni dettagli in merito al nuovo arrivato. Per prima cosa conosciamo il design posteriore, caratterizzato da un'elegante colorazione blu che richiama una delle tonalità vista su Xiaomi Mi 11. I render dedicati a UMIDIGI A9 Max non mostrano il display, ma in compenso possiamo visionare completamente il retro, caratterizzato da una quad camera rettangolare ed un lettore d'impronte digitali al centro della scocca. Inoltre l'immagine conferma che avremo un sensore principale da 48 MP; ovviamente è impossibile non notare la presenza di un termometro IR integrato nel modulo fotografico.

Questo permette di misurare la temperatura direttamente da smartphone e – soprattutto – senza contatto. Per quanto riguarda la scheda tecnica, per ora non ci sono dettagli, ma UMIDIGI si riferisce alla sua nuova creatura come un entry level potente, con almeno 8 GB di RAM.

Ma quale sarà il prezzo di UMIDIGI A9 Max? Anche in questo caso non abbiamo certezze, ma l'azienda conferma che si tratterà di una cifra sotto i 200$, circa 166€ al cambio.

Facciamo il punto della situazione

Come anticipato in apertura, il prossimo A9 Max non è che l'ultimo modello di UMIDIGI equipaggiato con un termometro IR. La compagnia cinese ha già lanciato varie soluzioni, tutte disponibili a prezzo accessibile, in base alle tasche e alle esigenze degli utenti. Se siete curiosi di saperne di più, in basso trovate i link alle pagine dedicate.

Per concludere, vi lasciamo con il box dedicato alle offerte in tempo reale su AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato allo store (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu