La Festa degli Innamorati è alle porte e si sa, l'amore non ha confini e soprattutto si celebra con qualità. E quale miglior modo se non regalando al vostro partner un dispositivo tra smartphone 5G, smartwatch e auricolari TWS di OPPO per San Valentino?

OPPO: ecco le migliori proposte smartphone 5G, smartwatch e auricolari TWS per San Valentino

Reno 4 Series

La line up di OPPO è composta di prodotti di sicura resa ma soprattutto di grande qualità. A partire dalla serie OPPO Reno 4 Pro, Reno 4 e Reno 4Z. Il primo, che abbiamo recensito, dotato di processore Snapdragon 765G ma anche di tripla fotocamera da 48 MP, ricarica ultra-rapida SuperVOOC 2.0 da 65 W e memoria da 12/256 GB. Il secondo invece mantiene lo stesso processore, la fotocamera da 48 MP ma guadagna anche una doppia fotocamera selfie con memoria da 8/128 GB. Chiude il terzetto il piccolo della gamma dotato di chipset MediaTek Dimensity 800, ma anche 8/128 GB di memoria, ma integra una quad-camera da 48 MP e doppia selfie camera.

Il prezzo consigliato sullo store OPPO è di 799€ per il Reno 4 Pro, 599€ per il Reno 4 e 399€ per il Reno 4Z.

OPPO Watch

Se magari non volete regalare direttamente uno smartphone ma volete sorprendere con un indossabile pari ad un gioiello, OPPO Watch può essere ciò che fa per voi con il suo display curvo e ricarica rapida VOOC. Esiste in due versioni, una da 41 mm ed una da 46 mm per tutte le esigenze.

Il prezzo consigliato è di 249€ per la versione Wi-Fi 41 mm e 299€ per la versione Wi-Fi 46 mm.

OPPO Enco X

Il vostro partner ama la musica? Allora perché non valutare l'acquisto degli auricolari TWS OPPO Enco X, dotati di un suono avvolgente ma anche di una sempre utile cancellazione del rumore attiva (ANC). Il suono è studiato insieme agli esperti di Dynaudio, così da ottenere sempre il massimo dall'audio mobile.

Il prezzo consigliato per OPPO Enco X è di 179€.

Trovate tutti i prodotti sopraelencati nello store ufficiale di OPPO, a cui potete accedere da questo link.

