Quando si vuole ascoltare musica, si cerca sempre di affidarsi a brand riconosciuti e soprattutto di qualità, per quanto si può. In questo, Marshall è maestra e le sue cuffie on-ear Bluetooth Mid ANC sono una soluzione ideale per queste esigenze in offerta con codice sconto su GearBest e spedizione da Europa gratis.

Marshall Mid ANC: le cuffie over-ear Bluetooth sono in offerta con codice sconto su GearBest

Dal design inconfondibile, le cuffie Marshall impongono il loro stile anche grazie alle loro caratteristiche peculiari. Su tutte, la cancellazione attiva del rumore (ANC), ma anche degli ottimi driver dinamici. Il Bluetooth supportato garantisce il codec aptX di Qualcomm, da sempre sinonimo di grande qualità.

Inoltre, la batteria integrata permette un ascolto di circa 20 ore con Bluetooth e ANC combinati, ma oltre 30 ore di ascolto con una delle due modalità spente. Insomma, tanta musica ma anche per tanto tempo. Presente il jack audio da 3.5 mm per poterle ascoltare senza problemi nel caso non vogliate usarle in modalità wireless. Piccola chicca il rocker del volume stile amplificatore Marshall.

Le cuffie on-ear Bluetooth Marshall Mid ANC sono quindi in offerta su GearBest all'ottimo prezzo di 91.2€, questo grazie al Coupon dedicato. Inoltre, è presente la comoda spedizione da Europa gratis per riceverle in maniera rapida.

