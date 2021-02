C'era un tempo in cui tra i medio gamma più acquistati c'erano i Meizu della serie Note. Ed uno di questi, almeno in Cina, era proprio Meizu M5 Note, che a distanza di anni sarà causa del risarcimento che il brand deve a HTC per violazione di brevetto.

Meizu M5 Note: ecco quanto dovrà ricevere di risarcimento HTC

Prima di conoscere quanto Meizu deve a HTC per il suo smartphone, bisogna prima capire perché si è arrivati a questo. Per farlo, bisogna tornare indietro nel tempo, nel 2016 quando il brand ha iniziato a sviluppare il medio gamma di quell'anno. Secondo il tribunale, Meizu avrebbe violato il brevetto di sviluppo appartenente a HTC, che quindi ha fatto causa all'epoca e che ora ha visto una risoluzione.

In effetti, il Meizu M5 Note è molto simile ai top gamma del brand HTC One (M7) ed M8, quindi non è affatto difficile pensare che il produttore taiwanese avesse da ridire sulla produzione di quello che è stato il medio gamma dell'azienda cinese. Fatto sta che ora Meizu dovrà pagare un equivalente di circa 381.000€ (3 milioni di yuan) per perdite economiche e spese di gestione per un cambio di circa 69.000€ (451.000 yuan circa).

Destino beffardo per HTC, che ad oggi è sempre più lontana dal definirsi un'azienda di smartphone, dato che non sembra più in grado di produrre dispositivi di qualità, mentre per Meizu si sta per profilare una sorta di “rinascita” tramite i suoi top gamma.

