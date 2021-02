Se siete tra i detrattori di Google Assistant ed utilizzate uno smartphone OnePlus Nord N10 5G, ora potrete dire addio all'assistente vocale di Mountain View in favore di Alexa: il mid-range della casa cinese ha introdotto il pieno supporto all'assistente di Amazon, ora libero da qualsiasi restrizione.

OnePlus Nord N10 5G è in grado di offrire il pieno supporto ad Alexa: ecco come funziona

Infatti, sebbene sia possibile installare Alexa a bordo di qualsiasi smartphone ed utilizzarlo come assistente vocale predefinito, esistono alcune limitazioni che lo rendono “meno performante” rispetto a Google Assistant. Ad esempio, non è possibile richiamare Alexa con la voce quando lo schermo è spento oppure quando l'app dedicata non è aperta in primo piano: affinché questi difetti siano eliminati è necessario che uno smartphone supporti l'assistente di Amazon in versione hands-free. Anche se l'elenco dei dispositivi supportati non riporta OnePlus Nord N10 5G, sembra che il mid-range della casa cinese sia effettivamente compatibile con il pieno support ad Alexa.

La stessa azienda ha confermato la cosa al team di XDA e sembra che la possibilità di sfruttare a pieno Alexa come assistente vocale predefinito sia disponibile in vari paesi (Regno Unico, Francia, Italia, Germania e Spagna).

Per amor di precisione segnaliamo che OnePlus Nord N10 5G non è il primo dispositivo dell'azienda a supportare pienamente Alexa: anche gli smartphone della serie 8 e il modello Nord presentano la feature. Comunque, quando volete sapere con certezza se un dispositivo è compatibile con Alexa integrata, basterà recarvi nella pagina del prodotto su Amazon e cercare il simbolo dell'assistente vocale presente subito sotto il prezzo, tagli di memoria e colorazioni.

Come attivare Alexa sugli smartphone OnePlus?

Per concludere, vi ricordiamo che per attivare Alexa come assistente predefinito basterà recarvi nelle Impostazioni, poi in App e Notifiche e nelle App Predefinite. Alla voce Assistenti Digitali selezionati la soluzione di Amazon (ovviamente l'app deve essere installata a bordo del vostro smartphone).

