Facebook sta lavorando ad uno smartwatch: Apple, Amazfit, Xiaomi e tutti gli altri sono avvisati

Da mercato praticamente di nicchia, il settore degli indossabili si è evoluto ed ampliato a dismisura con modelli in grado di rispondere a chiamate e messaggi, esperimenti con un ché di futuristico (si pensi a Nubia Watch) ed un assortimento vastissimo, per tutte le tasche. Uno dei motori di questo cambiamento è stato di certo Amazfit, il quale è entrato a gamba tesa proponendo prodotti economici diventati ormai iconici. Insomma ormai tutti i principali brand si sono cimentati in questo campo e volendo guardare al settore China è impossibile non pensare a Xiaomi, Huawei, OPPO, Realme e a breve anche OnePlus. A quanto pare gli smartwatch fanno gola e presto il lungo elenco di produttori potrebbe arricchirsi perfino con Facebook!

Facebook sarebbe al lavoro su uno smartwatch: social e fitness al centro del progetto

Stando a quanto riportato da The Information, Facebook avrebbe in programma di lanciare il proprio smartwatch, il quale dovrebbe essere in vendita già dal prossimo anno. Il gigante social avrebbe preso di mira il settore per un motivo ovvio: si tratta di uno dei mercati più grandi dopo quello degli smartphone; inoltre l'esperienza maturata in campo hardware con la domotica e la realtà virtuale è di certo una base solida per l'azienda.

Ovviamente il punto di forza di Facebook Watch (non è assolutamente il nome effettivo, per quello mancano ancora indiscrezioni) sarà la messaggistica. Parliamo pur sempre di un social network e quindi la comunicazione è di certo al primo posto. Si pensi a WhatsApp, Messenger ed Instagram, il trittico di Facebook: creare un indossabile con una profonda integrazione con queste piattaforme non potrà che attirare una valanga di utenti.

Come da copione per quanto riguarda tutti gli indossabili, anche la soluzione di Facebook strizzerebbe l'occhio al fitness e alla salute: non dovrebbero mancare tutte le feature più importanti (compreso il monitoraggio SpO2) e si vocifera di una collaborazione con Peloton, azienda specializzata in accessori per l'allenamento.

Facebook Watch avrà Wear OS di Google?

In base alle indiscrezioni raccolte sembra che almeno per il periodo iniziale lo smartwatch di Facebook si baserà su una versione open source di Android ma il colosso social sarebbe già al lavoro sul proprio sistema operativo. Questo dovrebbe debuttare a bordo della seconda generazione di indossabili, prevista per il 2023.

Infine si parla anche del possibile prezzo: non vengono menzionate cifre ma ci si aspetta che il dispositivo arrivi sul mercato a meno di Apple Watch. Precisamente si vocifera di un prezzo “vicino al costo di produzione”, prerogativa importante per provare ad entrare in un mercato pieno di brand già affermati (che si tratti di marchi cinesi o di Samsung e di Apple).

