Quello che vediamo dietro ad un prodotto elettronico o più in generale tecnologico è sempre frutto di una sempre crescente ricerca e sviluppo. Per questo, è sempre necessario avere a disposizione nuovi centri per ovviare a questo, come un'Università, come ha fatto OPPO fondandone addirittura una.

OPPO: l'Università sarà il centro principale della tecnologia dell'azienda

Quali sono le caratteristiche della OPPO University? A dire il vero, è un progetto su cui il brand punta tutto. Infatti, pur di concentrarsi appieno in questa esperienza, il CEO Tony Chen sarà il primo Rettore dell'Ateneo, mentre Alen Wu sarà il Vice Rettore. I dipartimenti saranno aperti sia ai dipendenti già presenti in OPPO ma anche ai partner della catena ecologica del brand.

Ma il cuore dell'Università sarà proprio la formazione di nuovi talenti che porteranno la compagnia a crescere ulteriormente in tecnologia e produzione di soluzioni sempre più avanzate. In merito, Tony Chen ha parlato così: “OPPO ha sempre attribuito importanza alla coltivazione dei talenti. Un team di talenti professionisti è la chiave per OPPO diventare un'azienda tecnologica di livello mondiale. Ci auguriamo che attraverso l'OPPO University, continueremo a migliorare le capacità dei dipendenti globali, ad attivare il pensiero innovativo ed espandere una prospettiva globale, gettando una solida base affinché OPPO diventi un leader nell'era dell'integrazione di tutte le cose“.

OPPO ovviamente non è il primo brand cinese ad avere un Ateneo, infatti anche Huawei in Cina ne ha uno, così come Alibaba, Xiaomi e Tencent che ad oggi sono le entità tecnologiche più importanti del paese e così sarà per la “Green Factory“, che già con altre Università ha legato per migliorare i suoi smartphone.

