Di recente abbiamo assistito al debutto di Xiaomi Mi Watch in Italia, l'occasione perfetta per mettere a confronto i vari indossabili della casa cinese, in modo da capire bene le differenze che intercorrono tra i modelli presentati in occidente e quelli per il mercato orientale. Ovviamente si tratta di dispositivi con OS proprietario e in tanti erano curiosi da sapere se questi smartwatch possono essere utilizzati per rispondere alle chiamate e ai messaggi direttamente dal polso: insomma, anche in questo caso si è creata l'occasione per fare chiarezza.

Smartwatch per rispondere a chiamate e messaggi direttamente dal polso

Facciamo un po' di chiarezza

Partiamo da un punto fermo: i nuovi indossabili di Xiaomi per il mercato italiano non consentono di rispondere a messaggi e chiamate. Al massimo è possibile visualizzare le notifiche e leggere il contenuto di SMS e app (di messaggistica e non solo), ma non è presente una funzione per rispondere direttamente dal polso. Allo stato attuale gli smartwatch che consentono di rispondere a chiamate e messaggi sono quelli equipaggiati con Wear OS (il sistema operativo di Google per i wearable) oppure Tizen, soluzione presente sugli indossabili di Samsung.

Smartwatch con microfono

Nel caso degli smartwatch equipaggiati con microfono – parlando di Wear OS e di Tizen – è possibile sfruttare questo componente per rispondere alle chiamate direttamente dal wearable. Oltre al microfono è presente anche un altoparlante. Ovviamente il dispositivo dovrà essere collegato ad uno smartphone, a meno che non si tratti di un indossabile con connettività LTE.

Inoltre la sola presenza del microfono non indica che il terminale sia adatto a rispondere alle chiamate. Basti pensare proprio all'ultimo Xiaomi Mi Watch, il quale integra un microfono lungo il bordo della cassa: in questo caso si tratta di una soluzione che consentirà di interfacciarsi con Alexa (tramite un aggiornamento successivo), ma non ha nulla a che vedere con la possibilità di rispondere alle telefonate direttamente dal polso.

Prendendo come esempio OPPO Watch (recensito qui), per restare in tema Cina, è presente sia lo speaker che il microfono: in questo caso è possibile rispondere alle chiamate e ai messaggi grazie a Wear OS.

Smartwatch con Wear OS per rispondere a chiamate e messaggi

Wear OS è il sistema operativo di Google dedicato agli indossabili e permette di rispondere ai messaggi grazie all'implementazione di una tastiera virtuale integrata. Sul sito ufficiale dell'OS è disponibile un elenco con vari smartwatch supportati, che vi riproponiamo di seguito.

Ovviamente, come già evidenziato, questa non è che una selezione di indossabili dotati di Wear OS: se siete interessati ed un modello in particolare e volete saperne di più date sempre un'occhiata al sito ufficiale del produttore o fare una ricerca su Google. Inoltre, per quanto riguarda la possibilità di rispondere alle chiamate sarà bene verificare la presenza di speaker e microfono integrati. Gli indossabili con microfono possono rispondere anche tramite messaggi vocali, ma al momento si tratta di una funzione limitata esclusivamente all'app di Telegram per Wear OS (qui trovate maggiori dettagli).

Smartwatch con Tizen

Oltre a Wear OS abbiamo anche un altro sistema operativo con tastiera virtuale integrata, che permette di rispondere ai messaggi direttamente dal display dello smartwatch: stiamo parlando di Tizen, OS presente a bordo degli indossabili di Samsung. Di seguito trovate una selezione di dispositivi del brand.

Samsung Galaxy Watch 3 LTE 45 & 41 mm

Samsung Galaxy Watch 3 Bluetooth 45 & 41 mm

Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition 40 mm

Galaxy Watch Active 2 Aluminium/Steel 40 & 44 mm

Galaxy Watch Active

Galaxy Watch 46 & 42 mm

Vi segnaliamo che Galaxy Watch 3 LTE offre il supporto eSIM e di conseguenza è in grado di rispondere e fare chiamate senza bisogno dello smartphone. Inoltre Tizen permette di rispondere ai messaggi sia tramite tastiera, che Smart Reply oppure utilizzando gli adesivi Bitmoji.

Apple Watch fa parte degli smartwatch in grado di rispondere a messaggi e chiamate?

Se durante la lettura di questo articolo avete pensato a Cupertino, niente paura perché non era stato escluso. La serie di indossabili Apple Watch è in grado di rispondere a messaggi e chiamate ed offre microfono e speaker integrati. Ciliegina sulla torta, è in grado di rispondere anche con i messaggi vocali. Tuttavia è bene specificare che gli indossabili di Cupertino “non vanno molto d'accordo” (cioè non funzionano) con Android: dovrete avere dalla vostra un iPhone, altrimenti sarà necessario virare verso altro.

