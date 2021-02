Si parla da tanto di un possibile smartwatch targato OnePlus e lo stesso Carl Pei – ex CEO dell'azienda – ha stuzzicato gli appassionati con i bozzetti dedicati al wearable pensato dal team del brand. Nonostante il silenzio delle ultime settimane ecco che si torna a parlare di questo particolare prodotto e finalmente abbiamo una conferma ufficiale, direttamente da Pete Lau: OnePlus Watch è in dirittura d'arrivo e sì, avrà anche WearOS di Google a bordo!

Aggiornamento 01/02: un leaker molto affidabile ha rivelato quando sarà presentato OnePlus Watch. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus Watch in arrivo: che cosa sappiamo fino a questo momento

La prima certificazione dedicata allo smartwatch

Che l'azienda cinese miri ad un vero e proprio ecosistema non è di certo un segreto e la stessa compagnia ne ha parlato. Inoltre ci sono dettagli che lasciano pensare non poco, come le feature esclusive per dispositivi OnePlus dedicate alle cuffie TWS Buds, che sottolineano come il brand si stia muovendo verso una certa “chiusura”. Inoltre il modello Nord ha rappresentato un primo passo verso la fascia media, che poi è sfociato nell'arrivo dei nuovi N100 ed N10. Insomma, il debutto di uno smartwatch nel corso dei prossimi mesi, magari proprio con il nome di OnePlus Watch non stupisce di certo!

Il dispositivo sarebbe già stato certificato dall'ente di Singapore IMDA, con tanto di numero di modello (W301GB). Purtroppo le informazioni note terminano qui e non è dato di sapere nulla sulle specifiche e sul design dell'indossabile. Per quanto riguarda la data di uscita, è probabile che OnePlus Watch possa vedere la luce insieme al prossimo flagship (in arrivo nei primi mesi del 2021), ma come al solito si tratta solo di un'ipotesi e l'ultima parola spetta all'azienda.

Design e caratteristiche

I know it's spelled wrong because it's a hint 👀 pic.twitter.com/YD51QcAd5c — Max Jambor (@MaxJmb) September 10, 2020

Se avete rabbrividito guardando l'immagine in altro e siete terrorizzati all'idea che il primo smartwatch del brand cinese possa arrivare sul mercato con il nome di OnePlus Wotch… niente paura! In realtà si tratta di un indizio del leaker tedesco Max J., che ha pensato bene di far venire un colpo a buona parte degli appassionati. Secondo quanto rivelato, OnePlus Watch – ma siamo ancora in attesa di una conferma ufficiale per il nome – arriverà con un display circolare e quindi un look ben diverso da quello del cugino targato OPPO.

Per il momento si tratta dell'unica novità relativa al design: si brancola nel buio e sia i leak che le notizie da parte della casa cinese sono davvero ridotte all'osso.

OnePlus Watch confermato ufficialmente, con tanto di WearOS di Google

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time 🧐#UltraStopsAtNothing pic.twitter.com/yPG4gfaBx3 — OnePlus India (@OnePlus_IN) October 14, 2020

Negli ultimi mesi la casa cinese ha contribuito ad aumentare l'hype intorno al suo primo indossabile grazie a trovate come il tweet che vedete in alto. “Altre cose stanno arrivando nell'ecosistema OnePlus. È soltanto questione di tempo” recita il post pubblicato dalla divisione indiana. L'immagine allegata ci mostra uno scampolo del dispositivo tratto dai bozzetti di cui vi abbiamo già parlato in passato. Le immagini dello smartwatch OnePlus risalgono ormai ad anni fa, ma pare che il design rotondo verrà mantenuto (come già anticipato). Anche perché, se si guarda al colosso BBK, manca solo OnePlus all'appello, con OPPO, Vivo e Realme che hanno già sfornato il proprio indossabile. Per fortuna ci ha pensato Pete Lau – a capo della compagnia – a svelare l'arcano. Nel corso di una lunga intervista (che trovate in fonte) il dirigente ha confermato ufficialmente che l'azienda lancerà il suo primo smartwatch nel corso dei prossimi mesi.

Inoltre arriva anche una bellissima notizia: OnePlus Watch (se questo sarà il suo nome) avrà WearOS a bordo. Il motivo dei ritardi nel lancio dell'indossabile – forse, inizialmente previsto già con il debutto di OP8T – è proprio il fatto che avrà dalla sua il sistema operativo di Google e quindi è stato necessario avere più tempo a disposizione per preparare il tutto.

Infine, il dirigente ha parlato ancora una volta di pieghevoli, sottolineando che al momento OnePlus non è ancora interessata anche se comunque sta tenendo d'occhio tutto quello che accade in questo campo.

Pete Lau conferma il periodo di uscita, ma WearOS non è sicuro | Aggiornamento 23/12

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj — Pete Lau (@PeteLau) December 22, 2020

Visto quanto riportato dai vari media (noi compresi), OnePlus ha tenuto a specificare il fraintendimento venutosi a creare su OnePlus Watch. L'azienda ha voluto rimarcare come la presenza di WearOS sia tutt'altro che sicura. OnePlus e Google stanno lavorando per migliorare l'OS per smartwatch, ma non è sicuro al 100% che sarà utilizzato su OnePlus Watch. Detto ciò, sembra che comunque WearOS ci sarà, ma che la società abbia voluto smarcarsi da possibili retrofront e lasciando più spazio di manovra ad eventuali cambiamenti.

Intanto Pete Lau è tornato sulla questione smartwatch confermando ancora una volta – stavolta tramite Twitter – l'esistenza dell'indossabile: il dispositivo diventerà realtà e pare che il lancio non sia poi così lontano. Il dirigente si è limitato a riferire che il debutto è previsto a inizio 2021, quindi è sempre più probabile che OnePlus Watch (il nome è ancora incerto) possa vedere la luce insieme alla serie 9, o comunque nel corso del primo trimestre del nuovo anno.

Prima certificazione di OnePlus Watch? | Aggiornamento 07/01

Un dispositivo anonimo targato OnePlus è comparso nel database dell'ente certificativo TUV. Nei dati tecnici allegati si fa presente una batteria da 420 mAh, un'unità molto piccola e che potrebbe trovare spazio non in uno smartphone ma in un wearable. Che si tratti proprio di OnePlus Watch?

A new OnePlus 420mAh battery (1.59Wh) receives the TUV certification. One for the OnePlus Watch?#OnePlus pic.twitter.com/duJIlMSarL — Mukul Sharma (@stufflistings) January 7, 2021

OnePlus Watch come OPPO Watch | Aggiornamento 09/01

Non soltanto ci saranno almeno tre varianti di OnePlus 9, ma i rumors parlano di due modelli per OnePlus Watch. Oltre all'arrivo della prima smartband, la compagnia starebbe lavorando per allargare il proprio ecosistema. La volontà è quella di competere sempre di più con i principali brand, ma sorgono dubbi sulle capacità di una società medio/piccola come OnePlus di gestire così tanti dispositivi. Non è un caso che OnePlus Band sarà sostanzialmente un rebrand di OPPO Band: non sarà la prima volta che OnePlus usufruisce della filiera produttiva dell'azienda da cui è nata. La tecnica del rebrand permette ad aziende come OnePlus di non doversi sobbarcare l'intera gestazione di nascita di un dispositivo.

E sembra che lo stesso possa accadere per OnePlus Watch, il quale potrebbe “ispirarsi” proprio al già conosciuto OPPO Watch. Un primo indizio ce lo ha dato l'app OnePlus Health comparsa sul Play Store. Fra le righe di codice in essa contenute troviamo un'immagine del presunto OnePlus Watch. Vi ricorda qualcosa?

OnePlus Watch pretty much confirmed (like @MaxJmb) already told us, but it looks like a rebranded OEM thing. Also Watch RX? pic.twitter.com/vcJ8EGGetY — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) January 7, 2021

Scavando più a fondo, poi, sono presenti evidenti richiami testuali ad OPPO Watch, ma non finisce qui. Come anticipato, ci sarebbero due modelli dello smartwatch, visto che fra le righe viene menzionato anche un inedito OnePlus Watch RX. Un nome che non può non ricollegarsi a OPPO Watch RX.

OnePlus Watch e Watch RX sono stati certificati in India | Aggiornamento 21/01

Nelle ultime ore è stata confermata ancor di più la presenza di due smartwatch OnePlus, ovvero OnePlus Watch e Watch RX. Questi sono comparsi, infatti, all'interno dei documenti della certificazione BIS (Bureau of Indian Standards). Da una parte, dunque, dovremmo avere la variante standard, con nome in codice W301GB. Dalla parte opposta, invece, dovrebbe trovare spazio OnePlus Watch RX, con nome in codice W501GB, che dal punto di vista estetico non dovrebbe differire molto dal precedente.

Ecco quando sarà presentato | Aggiornamento 01/02

Il leaker Max Jambor ha rivelato l'esistenza del futuro OnePlus Nord N1 5G, ma non si è limitato a ciò. Nei commenti al tweet qualcuno ha chiesto delucidazione su OnePlus Watch e Max ha confermato che sarà presentato con la serie OnePlus 9.

With OnePlus 9 — Max Jambor (@MaxJmb) February 1, 2021

Non c'è ancora una data specifica, ma si parla di metà marzo 2021in questo articolo trovate tutti i leaks finora comparsi in rete come periodo utile per la presentazione. Vi ricordiamo che .

