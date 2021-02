Lo schermo diventa un LED di notifica: basta questa app

L'avvento degli schermi AMOLED ha introdotto il concetto di Always-On Display sugli smartphone, ma ha eliminato quello di LED di notifica. Ad oggi, trovare un LED per le notifiche sugli smartphone è diventata un'impresa ardua, se non praticamente impossibile. A meno di affidarsi a modelli delle generazioni passate, comprare uno smartphone moderno significa privarsi di un LED che ci possa informare della ricezione di messaggi e quant'altro. I motivi per la sua sparizione sono due: sugli smartphone full screen c'è sempre meno spazio per un LED del genere, perlomeno secondo i produttori. A sopperire a questa mancanza c'è il succitato Always-On Display, ma non tutti gli smartphone ne sono provvisti. Per questo vi vogliamo spiegare come ottenere un LED di notifica su qualsiasi smartphone dotato di display AMOLED.

Come far diventare qualsiasi schermo AMOLED un LED di notifica

La “magia” è consentita dall'app gratuita NotifyBuddy, creata proprio per far sentire meno la mancanza di un LED di notifica fisico. Senza contare che la sua flessibilità garantisce un grado di personalizzazione mediamente maggiore rispetto al solito. In principio, gli sviluppatori l'hanno concepita per i dispositivi OnePlus, ma nulla vi vieta di usarlo sugli smartphone Xiaomi, Huawei, OPPO, Realme, Samsung e così via.

Scaricate NotifyBuddy dal Google Play Store: in fase di installazione vi verrà richiesto il permesso di accedere alle notifiche, dell'overlay a schermo e soprattutto di disattivare l'ottimizzazione energetica. Dovete concedere tutti e 3 i permessi, altrimenti l'app non sarà in grado di funzionare correttamente. A questo punto, scegliete per quali app attivarla e il colore del LED di notifica per ciascuna app. Dalle impostazioni, poi, avete ulteriori personalizzazioni ma per molte di esse vi sarà richiesto l'acquisto della versione Pro (dal costo di 1,59€, valutate voi).

Sappiate che per farla funzionare come si deve dovrete necessariamente disabilitare funzionalità quali Always-On Display o Ambient Display che siano. In caso contrario, NotifyBuddy non può funzionare, in quanto andrebbe in conflitto con esse, perciò valutate cosa preferite. Chiaramente è pensata per essere utilizzata su dispositivi che non hanno queste modalità, come per esempio gli OnePlus con OxygenOS 10.

