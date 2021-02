OPPO crede ancora nella pop-up camera, ma stavolta sarà un modulo speciale

Gli ultimi modelli delle serie Reno e Find X hanno rinunciato alla fotocamera retrattile per soluzioni più in linea con i trend attuali. Nonostante ciò sembra che OPPO non abbia intenzione di mettere da parte la tecnologia dietro la pop-up camera, anzi secondo questo brevetto sarebbe addirittura al lavoro per migliorare il modulo ed offrire un'esperienza completa (e un display tutto schermo senza fori o notch). Ma qual è la novità introdotta dalla casa cinese?

OPPO al lavoro su un modello Reno con pop-up camera bifacciale, secondo questo brevetto

L'ufficio brevetti internazionale ha approvato un brevetto di OPPO dedicato ad una pop-up camera avanzata, con un modulo dotato di due specchi. Il dispositivo in questione ospita un pannello completamente “pulito”, dall'elevato rapporto superficie/schermo; per quanto riguarda la selfie camera, si tratta di una soluzione retrattile, nascosta lungo il bordo superiore. Il bello è che anche il retro appare pulito: manca all'appello la fotocamera principale, integrata direttamente con il modulo pop-up.

Infatti il brevetto mostra una selfie camera avanzata ed un meccanismo che include al suo interno due sensori fotografici e due prismi con superfici a specchio. In pratica il dispositivo è in grado di effettuare autoscatti e foto standard, senza dover ruotare il modulo ma utilizzando il sistema di specchi presente all'interno.

In questo modo la fotocamera pop-up si muoverà solo in verticale, ma sarà comunque in grado di scattare foto come un modulo principale. Inoltre una volta chiusa, grazie alla parte superiore arrotondata si integra alla perfezione con il bordo superiore dello smartphone.

Ciliegina sulla torta, il sistema all'interno del modulo pop-up di OPPO è in grado di catturare anche immagini “di lato”, quindi a destra e a sinistra del telefono. In questo modo si possono effettuare riprese e scatti panoramici a 360°. Per quanto riguarda il metodo per richiamare la fotocamera retrattile, il brevetto cita anche un pulsante fisico: con una pressione si eleva il modulo mentre con due click il sensore viene puntato automaticamente all'indietro (quindi come fotocamera principale).

Come al solito in questi casi, non è detto che il brevetto di OPPO diventi realtà. Di conseguenza forse è meglio non sperarci troppo, specialmente tenendo conto del trend dell'immediato futuro: le fotocamere integrate direttamente sotto il display!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu