Curiosi della nuova funzione di Apple Watch? Xiaomi Mi Band lo faceva già 7 anni fa

Con i tempi che corrono, anche la tecnologia deve adattarsi alle eventualità di tutti i giorni. Proprio per questo, Apple ha adattato la gamma Watch allo sblocco dell'iPhone con mascherina, ma c'è qualcuno che ha “rivendicato” la paternità di questa funzione. Infatti, Xiaomi ha spiegato che la primissima Mi Band fosse già in grado di questo sblocco dello smartphone anni fa, così come il primo Mi Watch.

Lo sblocco iPhone con mascherina da Apple Watch ispirato dalla Xiaomi Mi Band e da Mi Watch?

Tutto è cominciato quando Apple, nella Developer Edition della Beta iOS 14.5, ha introdotto un importante metodo di sblocco dell'iPhone o meglio, del Face ID, tramite Apple Watch se si indossa la mascherina. Infatti, come riportiamo anche nella nostra guida che trovate nel video sopra, finché l'orologio stesso è già sbloccato, sarà necessario semplicemente guardare lo smartphone come quando non è presente la protezione facciale.

Questo permette dunque all'iPhone di sbloccarsi con Face ID (ovviamente dopo averlo impostato dal telefono) con una precisione di riconoscimento facciale molto più bassa; ciò avviene grazie al fatto che lo smartwatch è già autenticato. Tutto bello e di certo molto pratico, ma Xiaomi ha annunciato, prendendo spunto da un post di Weibo, che i suoi prodotti erano già in grado di farlo anni fa.

Se prendiamo ad esempio la Xiaomi Mi Band, la primissima smartband del marchio uscita ormai 7 anni or sono, essa aveva una funzione di sblocco molto simile, proseguita anche nelle successive versioni dell'indossabile, dato che bastava impostare lo sblocco tramite Bluetooth dello smartphone quando l'accessorio fosse stato nelle vicinanze.

Ma non solo la smartband, anche il primo Mi Watch (protagonista in un confronto con altri smartwatch del brand) è dotato di questa utile funzione, solo che la modalità installata su entrambi i modelli aveva un concept diverso rispetto a quello di Apple Watch (dato che gli iPhone sono dotati di Face ID e la mascherina è diventata ormai un'estensione del corpo), ma il fine è sostanzialmente lo stesso.

