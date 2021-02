come ascoltare messaggi vocali whatsapp senza spunte blu

Quante volte abbiamo bisogno di mantenere una maggiore privacy per le nostre conversazioni sulle app di messaggistica. Proprio per fare ciò, in questo articolo vi spieghiamo come ascoltare i messaggi vocali su WhatsApp senza le spunte blu grazie all'applicazione WAMR.

Come ascoltare i messaggi vocali su WhatsApp senza spunte blu con WAMR

Come potete anche vedere dal video sopra, migliorare la privacy delle nostre chat di WhatsApp, su Android, è davvero molto semplice. Dopo aver scaricato sul Play Store WAMR, iniziando la procedura guidata vi chiederà quale applicazione monitorare e voi sceglierete proprio l'app di messaggistica della famiglia di Facebook.

Una volta selezionata, una volta concessi tutti i permessi necessari, quando arriverà un messaggio vocale da una chat WhatsApp NON VA ASCOLTATO, ma SELEZIONATO ed ELIMINATO (tranquilli, l'applicazione WAMR agirà proprio su questo). Una volta eliminato dalla chat, lo troverete nel box dell'applicazione scaricata e potrete ascoltarlo senza che il mittente sappia che voi l'avete ascoltato. Tutto molto semplice e comodo.

Vi lasciamo sotto il link al download di questa utile applicazione per Android, ma se volete conoscere un metodo anche per iOS, vi invitiamo a conoscere il nostro canale TikTok, che trovate a questo link dove vi spieghiamo cosa trattiamo e quello che troverete.

WAMR | Android | Download

