Questa nuova maglia è solo per i veri amanti di Xiaomi

Quando si parla di abbigliamento, Xiaomi è uno dei brand più attento a vestire i propri utenti e questa nuova maglia ne è l'ennesima dimostrazione. Qua in Italia è un trend ancora assente, ma in Cina il catalogo è pieno di vestiti, grazie anche al lavoro combinato le aziende partner di terze parti. T-shirt, giacchetti, cappotti, pantaloni, cappelli, intimo e chi più ne ha più ne metta. In vista del Capodanno Cinese, previsto per il prossimo 12 febbraio, la compagnia ha realizzato una nuova felpa a tema New Year, pensata per i più giovani.

Xiaomi lancia una nuova felpa Love Mi per la sua linea d'abbigliamento

La nuova felpa Xiaomi non poteva che tingersi di rosso, colore sempre molto apprezzato in Cina. Non solo è associato al Capodanno, ma simboleggia ricchezza, fortuna e felicità, ma anche amore, come le buste rosse che vengono regalate proprio in occasione del nuovo inizio d'anno. Sul davanti capeggia la sigla Love Mi, gioco di parole pensato per i veri Mi Fan, mentre sul retro le scritte celebrative Rich & Young ed Innovation for Everyone, accompagnate dalla cara mascotte Mitu. A proposito, avete visto i nuovi “Funk Pop” di Mitu per il Capodanno Cinese?

Realizzata all'86% in cotone e 14% in fibra di poliestere, la felpa offre una texture piacevole al tocco e priva di frizione con la pelle. La linea Xiaomi è stata assemblata con materiali ad alta durabilità, offrendo una resistenza maggiorata alla creazione dei classici pallini di cotone.

La felpa Xiaomi è sullo store ufficiale in Cina ad un prezzo di circa 21,5€, pari a 169 yuan di listino, dalla taglia S a quella XXL. Nell'attesa che possa comparire su Aliexpress, vi ricordiamo che potete già acquistare altri capi di abbigliamento Xiaomi:

