Novità dirigenziali in casa OPPO Italia. Infatti, il brand ha appena annunciato oggi la nomina a CMO (Chief Marketing Officer) per il nostro paese di Isabella Lazzini, figura dalla grande esperienza nel settore.

OPPO: ecco le parole del nuovo CMO Italia e del Presidente Europa Maggie Xu

Il ruolo che intraprenderà la Lazzini sarà quello della gestione e la coordinazione dei piani marketing e progetti di comunicazione, oltre alle attività di retail e legate alla catena distributiva. In più, guarderà agli investimenti per il channel marketing e le iniziative promozionali. Questo non fa altro che aumentare il tasso di professionalità all'interno del team italiano di OPPO.

Ecco le parole in merito di Maggie Xu, Presidente di OPPO per l'Europa Occidentale: “Siamo orgogliosi di poter contare sulla grande esperienza, la competenza e l’energia di una professionista come Isabella Lazzini. E siamo ancora più felici del fatto che a ricoprire questo ruolo sia una donna che incarna perfettamente i valori e lo spirito di OPPO: giovane, di successo e, soprattutto, dall’approccio fresco e innovativo. Siamo certi che il suo ingresso nel team renderà possibile il raggiungimento di nuovi traguardi e garantirà grandi benefici per gli utenti del mercato italiano, da sempre considerato di grande valore strategico per OPPO“.

Queste invece le parole della new entry Isabella Lazzini: “Sono entusiasta all’idea di unirmi a una realtà così stimolante e dinamica, pronta per iniziare a pensare in grande. Il mio impegno quotidiano sarà rivolto ai nostri utenti, per garantirgli costantemente esperienze all’avanguardia e di massima qualità, in perfetto stile OPPO“.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu