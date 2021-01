Smartphone più costosi nel 2021: c’è carenza di hardware

Tutti in cuor nostro speriamo in un 2021 più lieto, ma a quanto pare potrebbe non esserlo per il mercato della tecnologia. Lo scorso anno ha comportato grosse difficoltà per la filiera produttiva, fra fabbriche chiuse causa pandemia e manodopera costretta a casa. Ci vorrà tempo prima che l'industria possa porre una pezza sui danni subiti ed arrecati e le conseguenze ci saranno anche nei prossimi mesi. Un report dall'Asia fa presente come alcuni produttori stiano già notificando ai propri clienti un aumento dei prezzi. Aumento che si rifletterà su vari settori hi-tech, compreso quello degli smartphone.

La domanda supera l'offerta: aumentano i costi per l'industria di smartphone e non

Il caso più eclatante è sicuramente quello di TSMC, il più grande produttore di chipset per smartphone e semiconduttori al mondo. Il colosso taiwanese sta informando i propri clienti di ritrovarsi costretta ad accantonare la riduzione dei prezzi del 3% che aveva previsto per i principali partner. Il motivo? La legge del mercato: la domanda ha ampiamente superato l'offerta, di conseguenza il prezzo aumenterà per riuscire a soddisfare tutte le società che hanno richiesto chipset per il 2021.

Stessa sorta sta toccando anche Samsung e Global Founderies: entrambe le compagnie stanno sfruttando quasi al 100% le possibilità dei propri stabilimenti di produzione. Lo stesso vale per nomi più di nicchia, come UMC, VIS e DB HiTek, con aumenti fino al 20%.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi, gli esperti ci credono: sarà leader del mercato top gamma 2021

E se in prima battuta questi balzi di prezzo colpiranno i produttori di dispositivi consumer, la diretta conseguenza è che in seconda battuta saranno i clienti a risentirne. Le previsioni di TrendForce indicano un aumento del 20% per i componenti con cui vengono sviluppate le memorie SSD. Rialzi del genere sono previsti anche per le memorie UFS ed eMMC che troviamo negli smartphone: già nel Q1 2021 i costi dei moduli eMMC dovrebbero aumentare del 5%. Per non parlare delle DRAM, già salite di prezzo del 30% nel mese di dicembre, con un ulteriore aumento del 5% nel primo trimestre dell'anno.

La lista dei componenti e dei dispositivi che verranno colpiti da questi rincari non si esaurisce qua. I report fanno presente che gli aumenti riguarderanno anche i chipset per i display, con Novatek e Goodix che hanno già messo le mani avanti. Bisognerà valutare nel corso dei prossimi mesi, ma è altamente probabile che tutti questi ricalcoli monetari si rifletteranno sui consumatori finali.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu